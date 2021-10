Ζώδια

Ζώδια: η Λίτσα Πατέρα “λύγισε” για την Φώφη Γεννηματά

Εμφανώς συγκινημένη η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, αναφέρθηκε στην Φώφη Γεννηματα, πριν από τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

«Η Σελήνη είναι στον Καρκίνο. Θα πω λίγα πράγματα γιατί ειλικρινά δεν μπορώ…», είπε η Λίτσα Πατέρα, πριν αρχίζει να λέει τις αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη.

Νωρίτερα, εμφανώς συγκινημένη και βουρκωμένη, αναφέρθηκε στην Φώφη Γεννηματά, ως ένα ευαίσθητο πρόσωπο που όλοι συμπάθησαν μέσα από την δημόσια διαδρομή του, λέγοντας ότι της της ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και ότι η ημέρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη.

Ξεκίνησε την εμφάνιση της στην εκπομπή, με στίχους του Λορέντζου Μαβίλη, αφιερωμένους στην Φώφη Γεννηματά, «σπάζοντας» στην διάρκεια της απαγγελίας τους, με αποτέλεσμα να μην κατορθώσει να συμπληρώσει τα λεγόμενα της και να στρέψει γρήγορα την συζήτηση στις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Λίτσα Πατέρα και τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Τετάρτης:

