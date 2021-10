Κοινωνία

Καταδιώξη στο Πέραμα: παραδόθηκε ο ανήλικος Ρομά

Στο δικαστήριο εμφανίστηκε ο αθίγγανος, ο οποίος αναζητείτο απο το βράδυ της φονικής καταδίωξης

Στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά εμφανίστκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο ανήλικος αθίγγανος, ο οποίος αναζητείτο απο το βτράδυ της φονικής καταδίωξης.

«Πρώτα μας πυροβόλησαν και μετά έκανα όπισθεν», δήλωσε αποκαλύπτοντας πως αυτός ήταν ο οδηγός του λευκό οχήματος, ενώ υποστήριξε πως δεν είχε παρουσιαστεί έως τώρα στις Αρχές, επειδή φοβόταν.

«Εγώ οδηγούσα. Μόλις σταματήσαμε βάλαμε τα χέρια ψηλά και μας πυροβόλησαν» είπε αρχικά ο νεαρός Ρομά. Σύμφωνα με τον ίδιο «από το Αιγάλεω δεν σταματήσαμε γιατί φοβηθήκαμε μην μας σκοτώσουν. Είχαμε πάρει μόνο το αμάξι».

Όπως δήλωσε, «σταματήσαμε με το λεωφορείο μούρη με μούρη, αυτοί άφησαν τα μηχανάκια. Πρώτα πυροβόλησαν και μετά πέσαμε πάνω τους και οι μηχανές δεν είχαν επάνω επιβάτες»

Στην ερώτηση γιατί έπεσε πάνω στις μηχανές της ΔΙΑΣ είπε ότι το έκανε «γιατί χτύπησαν τον φίλο μου που ήταν συνοδηγός. Στις μηχανές έπεσα μόλις πυροβολήσανε για να φύγω επειδή πυροβόλησαν τον φίλο μου για να πάμε σπίτι. Πρώτα σκότωσαν τον φίλο μου και μετά έπεσα πάνω τους. Ήρθαν από τη δεξιά πλευρά και πυροβόλησαν. Μου είπε ο Στρατής "με πυροβολήσαν" και ξεκίνησα να φύγω» είπε ο νεαρός Ρομά συμπληρώνοντας «μόλις έφυγα άρχισαν να με πυροβολούν αλλά οι σφαίρες έπεσαν στον τοίχο».

Ο νεαρός Ρομά, ηλικίας 14 ετών, εμφανίστηκε μαζί με την συνήγορο του, η οποία εξαπέλυσε μύδρους κατά των αστυνομικών, κάνοντας δηλώσεις έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά.

Η ίδια δικηγόρος υπερασπίζεται και τον έτερο Ρομά, που τραυματίστηκε στην συμπλοκή και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε αμfότερους τους αθίγγανους έχει αποδοθεί η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.





Νωρίς το πρωί, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στην Ανακρίτρια Πειραιά οι επτά αστυνομικοί, έξι αστυφύλακες και ένας αξιωματικός (υπαστυνόμος), που συμμετείχαν στην αιματηρή καταδίωξη που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας 18χρονος Ρομά, να τραυματιστεί ακόμα ένας και ο τρίτος να διαφεύγει της σύλληψης.

Οι αστυνομικοί φορούσαν χειροπέδες, ενώ έξω από τα δικαστήρια υπήρχαν ορισμένοι συγκεντρωμένοι, οι οποίοι επευφημούσαν τους αστυνομικούς. Στο απέναντι πεζοδρόμιο βρίσκονται και αρκετοί διαμαρτυρόμενοι για την δολοφονία του νεαρού Ρομά, που ανταποκρίθηκαν και στο κάλεσμα και πολιτικών κομμάτων, για την συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω απο τα δικαστήρια Πειραιά.

Οι αστυνομικοί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και της οπλοχρησίας.

Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στην ανακρίτρια Πειραιά, κατέθεσαν χθες οι γονείς του 18χρονου Ρομά που έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών στην αιματηρή καταδίωξη στο Πέραμα.

Η δήλωση συνοδεύτηκε με πολυσέλιδο υπόμνημα στην ανακρίτρια Πειραιά από τους συνηγόρους της οικογένειας του 18χρονου, Θανάση Καμπαγιάννη και Αλεξάνδρα Καραγιάννη. Την οικογένεια στηρίζει στη δικαιοσύνη η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «Ελλάν Πασσέ», δια της νομικής της υπηρεσίας, με το δικηγόρο Ηλία Γιαννόπουλο. Η δήλωση που έγινε δεκτή, συνοδεύτηκε από ένα πολυσέλιδο υπόμνημα. Σε αυτό γίνεται αναφορά σε βασικά σημεία της υπόθεσης και υποστηρίζεται ότι οι επτά αστυνομικοί τέλεσαν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή και κατά συναυτουργία με άμεσο δόλο, και ότι ο 18χρονος στην κυριολεξία γαζώθηκε από τις σφαίρες των αστυνομικών.

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλούν τα ηχητικά ντοκουμέντα από τις διαβιβάσεις στον ασύρματο, μεταύ του Κέντρου Επιχειρήσεων της Αστυνομίας και των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ από την διάρκεια της καταδίωξης.

