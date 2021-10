Πολιτική

Γεννηματά: “Έσπασε” o Αντώνης Σαμαράς στην Μητρόπολη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εμφανώς συγκινημένος ο πρώην Πρωθυπουργός απέτισε φόρο τιμής στην Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ και μίλησε με θέρμη για εκείνη.

Το τελευταίο αντίο στη Φώφη Γεννηματά είπε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος βρέθηκε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών για να της αφήσει ένα λουλούδι στο φέρετρό της.

Βαθιά συγκινημένος, ο κ. Σαμαράς, σε δήλωση του, εξέφρασε την λύπη του, λέγοντας χαρακτηριστικά:.

«Είναι συγκλονιστικό αυτό που έχε συμβεί. Ήταν φίλη μου, ήμασταν μαζί στην κυβέρνηση, την ήξερα από πολύ παλιά. Έδειξε αξιοπρέπεια, έδειξε τι θα πει να είσαι καθωσπρέπει. Πολιτικά ήταν ώριμη, αγωνίστρια και έδωσε ένα παράδειγμα για όλο τον πολιτικό κόσμο. Παράδειγμα συνέπειας και παράδειγμα μαχητικότητας.

Σήμερα είναι μια βαριά μέρα, για όποιον καταλαβαίνει», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ειδήσεις σήμερα:

Φώφη Γεννηματά: το λαϊκό προσκύνημα στην Μητρόπολη (εικόνες)

Κορονοϊός - Τζανάκης: αύξηση θανάτων και “παγίωση” στα 4000 - 5000 κρούσματα

Γλυκά Νερά: η Καρολάιν και το “μυστικό της κάμερας ασφαλείας“ (βίντεο)