Τζιτζικώστας - Αναστασιάδης για την τουρκική προκλητικότητα (εικόνες)

Τι ειπώθηκε στην συνάντηση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και του Προέδρου της Κύπρου, στην θεσσαλονίκη.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη είχε στη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Οι δυο άνδρες συζήτησαν για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, όπως η τουρκική προκλητικότητα έναντι της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά και για ζητήματα που αφορούν στη σημαντική και πολυπληθή κυπριακή κοινότητα της Θεσσαλονίκης, αναβάθμισης της συνεργασίας της Κύπρου με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων και αυτοδιοικητικά θέματα, καθώς στην Κύπρο είναι σε εξέλιξη η αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση.

Απευθυνόμενος στον Κύπριο Πρόεδρο, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε: «Οι δεσμοί της Μακεδονίας με την Κύπρο είναι πολύ στενοί. Χαίρομαι πραγματικά που είστε ειδικά φέτος, αυτή τη δύσκολη χρονιά κοντά μας, ώστε να συμμετέχετε στη μεγάλη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Η σχέση Μακεδονίας και Κύπρου είναι διαχρονική. Όταν η Κύπρος είχε προβλήματα, η Μακεδονία ήταν εκεί, όπως ήταν εδώ και η Κύπρος όταν η Μακεδονία είχε προβλήματα και δυσκολίες. Αυτό οι Μακεδόνες δεν το ξεχνούν, όπως δεν ξεχνούν πόσο καθοριστικής σημασίας είναι η δική σας προσπάθεια όχι μόνο για να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για το Κυπριακό, αλλά και για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής Ευρώπης».

Ο κ. Τζιτζικώστας δώρισε στον κ. Αναστασιάδη ένα συλλεκτικό νόμισμα για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, κοπής του 1913, με αφορμή την προσάρτηση της Μακεδονίας στον εθνικό κορμό της χώρας.

«Η φετινή μου επίσκεψη είναι ιδιαίτερης σημασίας. Η Ελλάδα, αλλά ειδικότερα η Μακεδονία έχει ιδιαίτερους δεσμούς με την Κύπρο. Κάθε φορά που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη νιώθω ότι αναγεννιέμαι πραγματικά. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας στη γιορτή του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου, παραμονές της μεγάλης εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή και για τη στενή συνεργασία», τόνισε ο κ. Αναστασιάδης.

