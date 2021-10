Αθλητικά

Συνελήφθη γνωστός αθλητής για ενδοοικογενειακή βία και βανδαλισμό

Ο πρώην αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου βρίσκεται υπό κράτηση.

Ο πρώην αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Patrick Chung συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και βανδαλισμό και βρίσκεται υπό κράτηση.

Άνδρες των αρχών πέρασαν χειροπέδες στον 34χρονο πρώην σταρ των Patriots για ενδοοικογενειακή βία και βανδαλισμό στη Μασαχουσέτη τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες του περιστατικού που οδήγησαν τους αστυνομικούς στη σύλληψή του.

