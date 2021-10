Πολιτική

Τασούλας: Η Γεννηματά αρτίωσε την ζωή της – Χρέος μας η διατήρηση της ενότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, στον επικήδειο του, εξήρε το ήθος και την προσωπικότητα της Φώφης Γεννηματά, κάνοντας αναφορές στην προσφορά και στην πολιτική διαδρομή της.

«Υπέκυψε όπως όλοι στο πεπερασμένο της ανθρώπινης μοίρας και ευχόμαστε στους δικούς της ανθρώπους κάθε κουράγιο και υπομονή», ανέφερε στον επικήδειο του για την Φώφη Γεννηματά, τονίζοντας ότι «αρνιόταν να περιφέρει δεξιά κι αριστερά την ασθένεια της, παρά μόνο όταν ήταν για να δώσει δύναμη σε άλλους».

Όπως σημείωσε ο Κώστας Τασούλας, «Η μοίρα του κάθε ανθρώπου αξίζει και μπορεί να γίνεται μοναδική. Και αυτό το στοιχείο στην Φώφη Γεννηματά, η αξιοπρέπεια και το παράδειγμα που έδινε, είναι που κρατά συγκινημένη όλη την κοινωνία, είναι που κρατά την χώρα σε εθνικό πένθος και όλους εμάς, ενωμένους, να μιλάμε θλιμμένοι για την εντιμότητα και το παράδειγμα της»

«Γεννήθηκε μέσα στην πολιτική και μεγαλωμένη μέσα στον πρόλογο της μεταπολίτευσης, πήρε τον δρόμο της δημόσιας ανάμειξης, κρατώντας σκυτάλη από γερά υλικά, που όμως αυτό δεν την έφθανε και αισθανόταν ότι έπρεπε να την πάνε πιο μακριά. Η Φώφη Γεννηματά κατάλαβε όμως πως ότι ήθελε να το κάνει, θα το επιτύγχανε, παρά την σκληρή στροφή της μοίρας για την οικογένεια της και για την ίδια», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου.

Όπως τόνισε ο κ. Τασούλας, «στους περισσότερους από εμάς η βαρύτητα στην κατάσταση της υγείας της έγινε αντιληπτή από τον θάνατο της και γίνεται αντιληπτή τώρα αναδρομικά, διότι το χαμόγελο της και η στάση της μας καθησύχαζαν».

Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στις Αρχές της Φώφης Γεννηματά και τις προτεραιότητες στην πολιτική ζωή του τόπου, αλλά και την ακοίμητη έγνοια για την παράταξη της, η παρουσία της στην οποία της προσέδιδε άνοδο, τονίζοντας την ακεραιότητα και την γενναιότητα στην ζωή της και στην πολιτική.

«Το μεγαλύτερο χειροκρότημα για την Φώφη Γεννηματά είναι αυτό που δεν το ακούσει η ίδια, το σημερινό και είναι το πιο σημαντικό, γιατί είναι το πιο ενσυνείδητο», είπε ο Πρόεδρος της Βουλής, γιατί ο αιφνίδιος θάνατος της, όπως ανέφερε, μας ανάγκασε να κάνουμε ένα απολογισμό για την παρουσία της και την προσφορά της.

«Η Φώφη Γεννηματά αφήνει πίσω της μιας παρακαταθήκη ευγένειας, ιερότητας, ευθύνης και αξιοπρέπειας. Αρτίωσε δηλαδή την ζωή της. Εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να εκτιμήσουμε το κλίμα που μας έφερε η εκδημία της και να προσπαθήσουμε να το διατηρήσουμε αυτό το κλίμα που μας έφερε πιο κοντά, αντιμετωπίζοντας τον διχασμό και την υπερένταση όσο πιο μακριά γίνεται, αυτός θα είναι ο φόρος τιμής στην Φώφη Γεννηματά, που μας χαμογελά σήμερα εδώ».





Ειδήσεις σήμερα:

Φώφη Γεννηματά: το λαϊκό προσκύνημα στην Μητρόπολη (εικόνες)

Κορονοϊός - Τζανάκης: αύξηση θανάτων και “παγίωση” στα 4000 - 5000 κρούσματα

“Άγριες Μέλισσες”: καθηλωτικό επεισόδιο την Τετάρτη (εικόνες)