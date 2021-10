Πολιτική

Χριστοδουλάκης για Γεννηματά: Στο βλέμμα της χωρούσαν όλοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εμφανώς συγκινημένος ο γραμματέας του ΚΙΝΑΛ εκφώνησε τον επικείδιο του για την Φώφη Γεννηματά.

Εμφανώς συγκινημένος ο γραμματέας του ΚΙΝΑΛ Μανώλης Χριστοδουλάκης εκφώνησε τον επικήδειο του για την Φώφη Γεννηματά

Είμαστε όλοι εδώ άνθρωποι που σε αγάπησαν σε πίστεψαν σε ακολούθησαν και σήμερα νοιώθουν ένα κομμάτι τους να φεύγει μαζί σου, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Χριστοδουλάκης και πρόσθεσε πως είναι πολύ δύσκολο να σου πούμε αντίο, γιατί μας λείπει η γενναιότητα, η δύναμή σου.

«Σου υπόσχομαι πρόεδρε ότι θα μιλάμε για σένα στα παιδιά σου, στα παιδιά μας και σε όσους θα έρθουν μετά» είπε ακόμα ο γραμματέας του ΚΙΝΑΛ. «Ήσουν πάντα όρθια πάντα περήφανη και δυναντή μέχρι τελευταία στιγμή». είπε

«Δεν βολεύτηκε ποτέ σε όσα είχε και δεν δίστασε ποτέ να αφήσει πίσω την εύκολη προεδρική καρέκλα για να μας πει "πάμε να το ξανακάνουμε Κίνημα Αλλαγής", που έζησε όλη την περιπέτεια του ΠΑΣΟΚ, που έμενε, όταν κάποιοι έφευγαν και πίστευε βαθιά ότι μπορεί να το ξανακάνει μεγάλο. Εκείνη που μας έδινε κουράγιο και δύναμη στις δύσκολες ημέρες και χαμογελούσε περισσότερο απ΄όλους στις καλές», ανέφερε.

«Ποτέ σου δεν παραπονέθηκες, ποτέ σου δεν δικαιολογήθηκες, ήσουν πάντα όρθια, πάντα δυνατή, μέχρι και την τελευταία στιγμή» ανέφερε, απευθυνόμενος στην Φώφη Γεννηματά.

«Μάχη δεν έχασες ποτέ καμία, δεν λύγισες ποτέ», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Φώφη Γεννηματά νίκησε ακόμη και τον θάνατο, γιατί δεν φοβήθηκε ποτέ. Απόδειξη και η υπέροχη οικογένεια που αφήνει πίσω της.

Πολλές αναφορές έκανε στους αγώνες της για το κόμμα της, στο οποίο, όπως είπε ο κ. Χριστουδουλάκης, θα έχει βάλει τον δικό της λίθο. «Πίστευες τους νέους ανθρώπους», υπογράμμισε. «Ανέστησες ένα κόμμα, όταν για κάποιους ήταν μία νοσταλγία, θα είχε γίνει μια ανάμνηση. Φύτεψες τις ρίζες, αλλά δεν πρόλαβες να δεις τους καρπούς. Αλλά μην στενοχωριέσαι πρόεδρε, γιατί αυτά τα δέντρα γράφουν το όνομά σου».

«Πρόεδρε, η παράταξή μας σε αποχαιρετά. Ήταν τιμή μας, ήταν τιμή μου», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Σακελλαροπούλου: Η Φώφη Γεννηματά ήταν πρότυπο γενναιότητας

Μετς: Θύμα ληστείας 18χρονος - Του επιτέθηκαν οκτώ άτομα

ΑΤ Ζωγράφου: Επίθεση με μολότοφ και φωτοβολίδες (εικόνες)