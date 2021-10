Κοινωνία

Κηδεία Φώφης Γεννηματά: συγκλόνισαν οι επικήδειοι των παιδιών της (βίντεο)

Συγκλόνισαν τα λόγια του γιού και των δύο θυγατέρων της Φώφης Γεννηματά, που αποχαιρέτισαν με λόγια από καρδιάς την μητέρα τους.

«Η αγάπη και η στοργή σου δεν είχε όρια. Όλες σου τις μάχες τις έδωσες παλικαρίσια. Έδειχνες με το χαμόγελο του την θέληση που είχες για την ζωή. Αντίκριζες τον κίνδυνο με χαμόγελο Έγινες υπόδειγμα», είπε στον επικήδειο που εξεφώνησε για την Φώφη Γεννηματά, ο γιός της Γιώργος.

Μιλώντας συγκινημένος, ο μοναχογιός της Φώφης Γεννηματά, που είχε το όνομα του πατέρα της, είπε, μεταξύ άλλων, «Μας μίλαγες με ειλικρίνεια και τρυφερότητα για τις χαρές της ζωής. Η σχέση με τον πατέρα μας, μας δίδαξε την σημαίνει αγάπη και συντροφικότητα, μέχρι την τελευταία στιγμή μαζί. Ο δεσμός σου με τη θεία μας τη Μαίρη, είναι παράδειγμα αδερφικής αγάπης»

«Τα διδάγματα σου θα είναι στήριγμά για εμάς σε όλη μας την ζωή, όπως ήταν για εσένα του παππού Γιώργου Γεννηματά και της γιαγιάς Κάκιας. Τώρα πιστεύω ακόμα περισσότερο στον άνθρωπο», είπε ακόμη ο γιός της Φώφης Γεννηματά, συμπληρώνοντας «Η οικογένεια ήταν όλη σου η ζωή έλεγες και μας το απέδειξες. Κρατήθηκες με όσες δυνάμεις σου είχαν απομείνει, για να σε φιλήσουμε για μια τελευταία φορά. Είμαι σίγουρος πως θα μας φιλάς, με το χαμόγελο που μας σημάδεψε, από εκεί ψηλά, πάνω από τα σύννεφα».

Η μικρότερη κόρη της Φώφης Γεννηματά, η 15χρονη Κατερίνα, στον επικήδειο της, στάθηκε ιδιαίτερα στις τελευταίες στιγμές της μητέρας της, λέγοντας ότι η Φώφη Γεννηματά φρόντιζε να δίνει θάρρος στην οικογένειά της, λέγοντας πως «θα είσαι για πάντα η ηρωίδα μας».

Όπως είπε η Κατερίνα Τσούνη, «έφυγες νικήτρια. Πάλεψες την αρρώστια μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν το έβαλες ποτέ κάτω. Μας καθησύχαζες ότι όλα θα πάνε καλά. Ήσουν και θα είσαι πάντα η ηρωίδα μας, η μαμά μας. Μας χάρισες στιγμές με πολλή αγάπη και πολλή τρυφερότητα που θα μείνουν πάντα στη μνήμη μας».

Συνέχισε λέγοντας «Ήσουν και θα είσαι ο άνθρωπος που θαυμάζω πιο πολύ. Είμαι περήφανη για εσένα. Μας έμαθες να αγωνιζόμαστε, να μην τα παρατάμε και να ζούμε την κάθε στιγμή. Θα μας λείψεις πολύ. Θα μου λείψει το χάδι σου, η παρουσία σου, η ζεστή αγκαλιά σου και αυτή η ενέργεια που γέμιζε το σπίτι χαρά».

«Είσαι η πιο δυνατή γυναίκα που ξέρω. Θα μου λείψει το χάδι σου. Πάντα όταν ήσουν κοντά μου ένιωθα ασφάλεια. Τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο μου μας έλεγες πόσο μας αγαπάς. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα είσαι πάντα ζωντανή στις καρδιές μας. Αντίο μαμά, είσαι μαχήτρια, θα σε αγαπάμε πολύ και πάντα», κατέληξε η Κατερίνα.

Έντονη ήταν η συγκίνηση της μεγάλης της κόρης, Αιμιλίας. «Στις τελευταίες μας κουβέντες μου είπες 1,2,3 πάμε. Και μου έδωσες τα χέρια σου για να σηκωθείς. Έτσι έφυγες, όρθια και με το κεφάλι ψηλά, όπως αρμόζει σε μια μαχήτρια. Δεν λύγισες, δεν ηττήθηκες. Μια μάχη που δεν παραδίδεις τα όπλα είναι μια μάχη κερδισμένη. Το χέρι χτυπούσες στο τραπέζι. Το χέρι το χτύπησες πολλές φορές σαν κορίτσι, γυναίκα, μητέρα και κέρδισες. Δεν ήταν ποτέ σκληρό, ήταν απαλό και γεμάτο ανιδιοτέλεια. Η αγκαλιά σου ήταν ζεστή, τρυφερή, αλλά και ασπίδα δυνατή σαν εσένα. Αυτό το οικείο άρωμα που δεν ξεκολλάει από πάνω μας, το χαμόγελό σου, το χάδι σου, το φάμιλι που έλεγες όταν έμπαινες στο σπίτι και κυρίως το ζεϊμπέκικο της ζωής που χόρεψες καλύτερα απ’ όλους, αλλά και οδηγός για μια ζωή γεμάτη αγάπη, χαμόγελο, αλήθεια, αξιοπρέπεια και ελπίδα, αυτά μας έμαθες και να είσαι σίγουρη ότι θα τα ακολουθήσουμε», ανέφερε συγκινημένη η μεγαλύτερη κόρη Αιμιλία.

