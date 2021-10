Κοινωνία

Καντάρη κατά Τζανακόπουλου για επιλεκτική ευαισθητοποίηση

Η δολοφονία του πατέρα της, για μία βιντεοκάμερα, ενώ πήγαινε στο μαιευτήριο, είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Την επίσκεψη του Δημήτρη Τζανακόπουλου στην οικογένεια του 18χρονου που σκοτώθηκε κατά την καταδίωξη στο Πέραμα, σχολίασε η Ανδριάννα Καντάρη, κόρη του Μανώλη Καντάρη, ο οποίος δολοφονήθηκε το Μάιο του 2011 από τρεις αλλοδαπούς για μία βιντεοκάμερα.

«Ο κύριος Τζανακόπουλος επισκέφθηκε την οικογένεια Ρομά και δήλωσε ότι θα διεκδικήσει από το κράτος «ν’ αναλάβει την ευθύνη για την στήριξη της οικογένειας του, των τριών παιδιών του και της συζύγου του». Δεν είδα την ίδια ευαισθητοποίηση για τον πατέρα μου, Μανώλη Καντάρη» έγραψε, καταλήγοντας: «Δέκα χρόνια μετά από τον άδικο θάνατο του μπαμπά μου, κανείς δεν μας έχει επισκεφθεί και ουδέποτε λάβαμε καμία απολύτως βοήθεια από το κράτος. Τέτοιες κινήσεις μας αποδεικνύουν πως η ευαισθητοποίηση είναι επιλεκτική και πως επικρατεί το θέατρο του παραλόγου», έγραψε η Ανδριάννα Καντάρη στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter.

Ο Μανώλης Καντάρης, στέλεχος ιδιωτικής εταιρείας, είχε δολοφονηθεί στην οδό Γ Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν στο πάρκινγκ του σπιτιού του, καθ’οδόν προς το μαιευτήριο.

Οι δράστες, δύο Αφγανοί κι ένας Πακιστανός, τον μαχαίρωσαν θανάσιμα στο λαιμό και τα χέρια.

Το 2016 οι δύο Αφγανοί καταδικάστηκαν από το Εφετείο σε ισόβια, ενώ ακόμη καταζητείται ο τρίτος συνεργός, πακιστανικής καταγωγής.

