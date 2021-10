Κοινωνία

Γεννηματά - Συγκίνησε ο γιός της: η στοργή σου δεν είχε όρια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναισθηματικά φορτισμένο το “στερνό αντίο” του 17χρονου μοναχογιού στην Φώφη Γεννηματά και με αναφορές στον παππού του, Γιώργο Γεννηματά

«Η αγάπη και η στοργή σου δεν είχε όρια. Όλες σου τις μάχες τις έδωσες παλικαρίσια. Έδειχνες με το χαμόγελο του την θέληση που είχες για την ζωή. Αντίκριζες τον κίνδυνο με χαμόγελο Έγινες υπόδειγμα», είπε στον επικήδειο που εξεφώνησε για την Φώφη Γεννηματά, ο γιός της Γιώργος.

Μιλώντας συγκινημένος, ο μοναχογιός της Φώφης Γεννηματά, που είχε το όνομα του πατέρα της, είπε, μεταξύ άλλων, «Μας μίλαγες με ειλικρίνεια και τρυφερότητα για τις χαρές της ζωής. Η σχέση με τον πατέρα μας, μας δίδαξε την σημαίνει αγάπη και συντροφικότητα, μέχρι την τελευταία στιγμή μαζί. Ο δεσμός σου με τη θεία μας τη Μαίρη, είναι παράδειγμα αδερφικής αγάπης»

«Τα διδάγματα σου θα είναι στήριγμά για εμάς σε όλη μας την ζωή, όπως ήταν για εσένα του παππού Γιώργου Γεννηματά και της γιαγιάς Κάκιας. Τώρα πιστεύω ακόμα περισσότερο στον άνθρωπο», είπε ακόμη ο γιός της Φώφης Γεννηματά, συμπληρώνοντας «Η οικογένεια ήταν όλη σου η ζωή έλεγες και μας το απέδειξες. Κρατήθηκες με όσες δυνάμεις σου είχαν απομείνει, για να σε φιλήσουμε για μια τελευταία φορά.

Είμαι σίγουρος πως θα μας φιλάς, με το χαμόγελο που μας σημάδεψε, από εκεί ψηλά, πάνω από τα σύννεφα»