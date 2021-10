Πολιτική

Η Φώφη Γεννηματά στην τελευταία της “κατοικία”

Απέραντη θλίψη στην κηδεία της Φώφης Γεννηματά. Η πομπή προς τη Βουλή και το Α’ Νεκροταφείο, όπου θα αναπαυτεί στον ίδιο τάφο με τον πατέρα της η Φώφη Γεννηματά.

Συνοδεία της οικογένειάς της, των συνεργατών της, της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας αποχώρησε η σορός της Φώφης Γεννηματά από τη Μητρόπολη Αθηνών προς το Α’ Νεκροταφείο των Αθηνών, όπου έγινε η ταφή.

Έγινε μία στάση μπροστά από τη Βουλή, όπου θα της αποτάθηκε φόρος τιμής και στη συνέχεια ο ενταφιασμός στο Α’ Νεκροταφείο, στον ίδιο τάφο με τον πατέρα της, Γιώργο Γεννηματά, ο οποίος παραχωρήθηκε από το Δήμο Αθηναίων.

Σε όλο το δρόμο προς το Α Νεκροταφείο, αλλά και μέσα σε αυτό, πλήθος κόσμου υπήρχε σε κάθε σημείο, χειροκροτώντας και φωνάζοντας "αθάνατη" προς τη Φώφη Γεννηματά. Η ελληνική σημαία με τηξ οποία ήταν σκεπασμένο το φέρετρο δόθηκε στον σύζυγό της. Της πομπής προηγείτο εκπρόσωποι του Στρατού, μεταφέροντας μαξιλαράκι με τα παράσημα που είχε λάβει η εκλιπούσα κατά τη θητεία της στο υπουργείο Άμυνας. Αφαιρέθηκαν και παραδόθηκαν στην κόρη της, Αιμιλία.

Αγημα του Στρατού απέτισε τον ύστατο φόρο τιμής πάνω από τον τάφο, όπου ενταφιάστηκε η Φώφη Γεννηματά.

Από το πρωί, οπότε και τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Φώφης Γεννηματά, πλήθος κόσμου συνέρρευσε στη Μητρόπολη. Άνθρωποι από κάθε ηλικία, περιοχή και κόμμα, προσήλθαν στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για να αποχαιρετίσουν την επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής.

Στη νεκρώσιμη ακολουθία, σύσσωμη και σιωπηρή η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας έδωσε το παρόν σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού προς την εκλιπούσα και τον αγώνα που έδωσε με όλη τη γενναιότητα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Βουλής και ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής εκφώνησαν επικήδειους.

Τραγικές φιγούρες τα παιδιά της και ο σύζυγός της. Εκείνος λύγισε και σχεδόν κατέρρευσε πάνω στο φέρετρο, που ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, τη σημαία του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ, ενώ λύγισε και ο πιο δυνατός, όταν καθένα από τα τρία παιδιά της πήρε το λόγο, εκφωνώντας το καθένα τον δικό του επικήδειο. Τον αποχαιρετισμό στη μητέρα τους.

