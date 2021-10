Κοινωνία

Κόρη Φώφης Γεννηματά: “μαμά, θα είσαι πάντα η ηρωίδα μας” (βίντεο)

Γεμάτος από τρυφερά λόγια και μηνύματα δύναμης ήταν ο επικήδειος της Κατερίνας, του μικρότερου από τα παιδιά της Φώφης Γεννηματά

Η μικρότερη κόρη της Φώφης Γεννηματά, η 15χρονη Κατερίνα, στον επικήδειο της, στάθηκε ιδιαίτερα στις τελευταίες στιγμές της μητέρας της, λέγοντας ότι η Φώφη Γεννηματά φρόντιζε να δίνει θάρρος στην οικογένειά της, λέγοντας πως «θα είσαι για πάντα η ηρωίδα μας».

Όπως είπε η Κατερίνα Τσούνη, «έφυγες νικήτρια. Πάλεψες την αρρώστια μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν το έβαλες ποτέ κάτω. Μας καθησύχαζες ότι όλα θα πάνε καλά. Ήσουν και θα είσαι πάντα η ηρωίδα μας, η μαμά μας. Μας χάρισες στιγμές με πολλή αγάπη και πολλή τρυφερότητα που θα μείνουν πάντα στη μνήμη μας».

Συνέχισε λέγοντας «Ήσουν και θα είσαι ο άνθρωπος που θαυμάζω πιο πολύ. Είμαι περήφανη για εσένα. Μας έμαθες να αγωνιζόμαστε, να μην τα παρατάμε και να ζούμε την κάθε στιγμή. Θα μας λείψεις πολύ. Θα μου λείψει το χάδι σου, η παρουσία σου, η ζεστή αγκαλιά σου και αυτή η ενέργεια που γέμιζε το σπίτι χαρά».

«Είσαι η πιο δυνατή γυναίκα που ξέρω. Θα μου λείψει το χάδι σου. Πάντα όταν ήσουν κοντά μου ένιωθα ασφάλεια. Τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο μου μας έλεγες πόσο μας αγαπάς. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα είσαι πάντα ζωντανή στις καρδιές μας. Αντίο μαμά, είσαι μαχήτρια, θα σε αγαπάμε πολύ και πάντα», κατέληξε η Κατερίνα.

