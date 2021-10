Κοινωνία

Γεννηματά - Αιμιλία στον επικήδειο: χόρεψες το καλύτερο ζεϊμπέκικο της ζωής

Γεμάτα από αναφορές στην οικογενειακή καθημερινότητα τους, αλλά και στα διδάγματα προς τα παιδιά της, ήταν τα λόγια αποχαιρετισμού, από την μεγαλύτερη κόρη της Φώφης Γεννηματά.

Έντονη ήταν η συγκίνηση της μεγάλης κόρης της Φώφης Γεννηματά, Αιμιλίας, στον επικήδειο για την μητέρα της.

Όπως είπε η πρωτότοκη κόρη της Φώφης Γεννηματά, «Στις τελευταίες μας κουβέντες μου είπες "1,2,3 πάμε". Και μου έδωσες τα χέρια σου για να σηκωθείς. Έτσι έφυγες, όρθια και με το κεφάλι ψηλά, όπως αρμόζει σε μια μαχήτρια. Δεν λύγισες, δεν ηττήθηκες. Μια μάχη που δεν παραδίδεις τα όπλα, είναι μια μάχη κερδισμένη. Το χέρι χτυπούσες στο τραπέζι και τα πράγματα γίνονταν όπως έπρεπε. Το χέρι το χτύπησες πολλές φορές σαν κορίτσι, γυναίκα, μητέρα και κέρδισες. Δεν ήταν ποτέ σκληρό, ήταν απαλό και γεμάτο ανιδιοτέλεια».

«Ήξερες πάντα όσα ξέρει μία μάνα, η αγκαλιά σου ήταν ζεστή, τρυφερή αλλά και ασπίδα δυνατή, σαν κι εσένα. Αυτό το οικείο άρωμα που δεν ξεκολλάει από πάνω μας. Το χαμόγελό σου, το χάδι σου, το "φάμιλι" που έλεγες όταν έμπαινες στο σπίτι και κυρίως το ζεϊμπέκικο της ζωής που χόρεψες καλύτερα απ' όλους είναι αυτά που θα μας λείψουν πιο πολύ» είπε με δάκρυα στα μάτια η Αμαλία, απευθυνόμενη στην μητέρα της, Φώφη Γεννηματά, προσθέτοντας ότι όλα αυτά «είναι κι οδηγός για μια ζωή γεμάτη αγάπη, χαμόγελο, αλήθεια, αξιοπρέπεια και ελπίδα. Αυτά μας έμαθες και να είσαι σίγουρη ότι θα τα ακολουθήσουμε», τόνισε δακρυσμένη η κόρη της Φώφης Γεννηματά.





