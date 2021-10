Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Ομόφωνα ένοχη η κατηγορούμενη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν της αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. “Καταπέλτης” η εισαγγελική πρόταση.

Ένοχη κρίθηκε ομόφωνα η κατηγορούμενη για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου.

Ένορκοι και τακτικοί δικαστές απέρριψαν το αίτημα της υπεράσπισης για μετατροπή της κατηγορίας σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Ο πρόεδρος, μετά από τρεισήμισι ώρες διάσκεψης του δικαστηρίου, ανακοίνωσε την ετυμηγορία των δικαστών για την ενοχή της 37χρονης γυναίκας, οι οποίοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση που ζήτησε να μην αλλάξει η κατηγορία. Επιπροσθέτως, δεν της αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.

Ο εισαγγελέας καταλήγοντας στην αγόρευση του, πρότεινε την καταδίκη της κατηγορούμενης σε κάθειρξη 15 ετών για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και ποινή φυλάκισης έξι μηνών για αυτό της απείθειας.

Ο εισαγγελέας της έδρας, λίγο πριν το δικαστήριο αποσυρθεί σε διάσκεψη, επέμεινε πως η 36χρονη δεν ήθελε να τραυματίσει την Ιωάννα, αλλά να την σκοτώσει. «Η κατηγορούμενη δεν ήθελε να καταστρέψει το πρόσωπο της Ιωάννας, τη ζωή της κατέστρεψε. Ρίχνοντας στο πρόσωπο το καυστικό υγρό, αποδέχονταν ότι μπορεί να το εισπνεύσει, να το καταπιεί, να πάει στον τράχηλο και να πεθάνει. Ήταν εκδίκηση που έφθανε ακόμη και μέχρι την αποδοχή του θανάτου», τόνισε ο κ. Μαστραντωνάκης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Ιωάννας, Σάκης Κεχαγιόγλου, ζήτησε να αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου. Ξεκαθάρισε ότι παρά τη “συγγνώμη” της κατηγορούμενης στο θύμα, η υπεράσπιση δεν θα ζητήσει τα ελαφρυντικά της ειλικρινούς μεταμέλειας και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Επέμεινε δε, ότι η 36χρονη δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. «Είναι ένοχη απέναντι στη Ιωάννα γιατί της κατέστρεψε την υγεία και το πρόσωπο. Είναι ένοχη απέναντι στην οικογένεια της Ιωάννας και την οικογένειά της και είναι ένοχη και απέναντι στο εαυτό της, γιατί κηλίδωσε το όνομά της και θα περάσει στην ιστορία ως “βιτριολίστρια”. Αλλά είναι αθώα για την απόπειρα ανθρωποκτονίας για την οποία κατηγορείται», υποστήριξε ο κ. Κεχαγιόγλου.

Το κλίμα στη δικαστική αίθουσα ήταν φορτισμένο. Δεν ήταν λίγες οι φορές που η Ιωάννα Παλιοσπύρου βγήκε από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της αγόρευσης του συνηγόρου υπεράσπισης. Κάποια στιγμή αντέδρασε ψελλίζοντας προς την πλευρά των συνηγόρων, με τον Σάκη Κεχαγιόγλου να απαντά ότι δεν δέχεται bullying από κανέναν.

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία Φώφης Γεννηματά: συγκλόνισαν οι επικήδειοι των παιδιών της (βίντεο)

Γλυκά Νερά: η Καρολάιν και το “μυστικό της κάμερας ασφαλείας“ (βίντεο)

Καστοριά: Έκλεψαν γούνες από επιχείρηση (εικόνες)