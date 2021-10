Υγεία - Περιβάλλον

28η Οκτωβρίου: δωρεάν rapid test σε 58 σημεία

Σε 58 σημεία θα βρίσκονται και την 28η Οκτωβρίου τα κινητά συνεργεία του ΕΟΔΥ.

Δωρεάν rapid test θα πραγματοποιούν σε 58 σημεία σε όλη την επικράτεια και την 28η Οκτωβρίου τα κινητα κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

Δείτε αναλυτικά:

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:00 -15:00 Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00 Δ. Ελευσίνας, Πολιτιστικό Κέντρο Κίμωνος & Παγκάλου, (απέναντι από Εκκλησία Αγίου Γεωργίου), 09:30-15:00, 09:30-15:00 Δ. Αθηναίων, Σταθμός “Μετρό Σύνταγμα”, 15:00-20:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 09:00-17:00 Αρκαδία, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 9:00-14:00 Αρκαδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 8:30-13:30 Άρτα, Δημαρχείο Άρτας, 08:00-13:30 Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ρήγα Φεραίου 58, 08:30-20:30 Βοιωτία, Θήβα, Κέντρο Υγείας, 09:00-15:00 Βοιωτία, Λιβαδειά, Δημαρχείο Λιβαδειάς, 09:00-14:00 Γρεβενά, Εξεταστήριο Θ ,Ζιάκα 23, 10:00-13:00 Δράμα, Κέντρο Ενημέρωσης Δράμας, πλατεία Ελευθερίας, 08:00 - 14.00 Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:00-16:00 Έβρος, Κ.Υ. Ορεστιάδας, Ευρυπίδου Ζιγκμπουργκ 10, 08:00 - 16.00 Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 09:00-15:00 Ευρυτανία, ΚΑΠΗ Καρπενησίου,08.00-13.00 Ζάκυνθος, Πλατεία Σολωμού, 10:00-13:00 Ηλεία, Πύργος, Αποστολική Διακονία - πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:00-17:00 Ημαθία, ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, 08:30-15:00 Ηράκλειο, ISOBOX - Προαύλιος χώρος 7ης ΥΠΕ, 09:00-13:00 Ηράκλειο, Χουμέρι, Δ. Μινώα Πεδιάδος, 09:00-10:00 Ηράκλειο, Ζίντα, Δ. Μινώα Πεδιάδος, 11:00-12:00 Ηράκλειο, Ίνι, Δ. Μινώα Πεδιάδος, 12:30-13:30 Ηράκλειο, Σκινιάς, Δ. Μινώα Πεδιάδος, 14:00-14:30 Ηράκλειο, Ζωφόροι, Δ. Μινώα Πεδιάδος, 09:00-10:00 Ηράκλειο, Ρουσσοχώρια, Δ. Μινώα Πεδιάδος, 11:30-12:30 Ηράκλειο, Αρχοντικό, Δ. Μινώα Πεδιάδος, 13:00-13:30 Θάσος, Κ.Υ. Πρίνου, 08:00-14:00 Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-17:00 Θεσπρωτία, Πλαταριά, 10:00-14:00 Καβάλα, Νομαρχείο Καβάλας, 09:00-15:00 Κάλυμνος, Κεντρικός Λιμένας, 09:00-13:00 Λέρος, Δημοτικό Κτήριο ΔΟΝΑ, 09:00-13:00 Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας (Πλατεία Ελευθερίας),08:00-16:00 Κ.Υ. Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:30-15:30 Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο, Μάντζαρου 5, 09:00-17:00 Κεφαλληνία, Ληξούρι, κλειστό γήπεδο, Στυλιανού Τυπάλδου 1, 08:00-16:00 Κιλκίς, ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-17:00 Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, Αριστοφάνους 5Α, 08:15- 15:30 Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, Πλησίον πανεπιστημίου, 08:30-13:00 Κως,οδός υγείας,παιδική χαρά Πασανικολακη, 08:00-15:00 Λακωνία, ΚΥ Αρεόπολης, 08:00-16:00 Λάρισα, Κεντρική Πλατεία / Μπροστά στο Δημαρχείο, 8:00-15:30 Λασίθι, Παλιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, 09:00 - 17:00 Λευκάδα, ΚΑΠΗ, Σκιαδαρέση 3, 08:00-15:30 Μαγνησία, ΚΑΠΗ, Αγ. Βασιλείου Δ. Βόλου, Χατζηαργύρη & Τριανταφυλλίδη 08:00-16:00 Μαγνησία, Παραλία Βόλου, έναντι Πανεπιστημίου, 08:00 - 14:00 Μεσσηνία, Καλαμάτα - Αίθουσα "Αλέξ. Κουμουνδούρος", 09:00 - 14:00. Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 10:00-14:30 Πιερία, Drive Through Ανδρομάχη, Κατερίνη, 08:00-14:30 Πρέβεζα, Αίθουσα Λιμενικού Ταμείου, Ελ.Βενιζέλου 20, 09:00-13:30 Ροδόπη, Δημοτικό κτίριο Βενιζέλου , Βενιζέλου 51, Κομοτηνή, 09:00-14:00 Τήνος, Κ.Υ. Τήνου 09:00 - 17:00 Φθιώτιδα, Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, Κεντρική Είσοδος-Χώρος Ταμείων, 10:00-14:00 Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 8:00-14:30 Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας,08.00-14.00 Χαλκιδική, Νέα Μουδανιά, Πρώην 4ο Νηπιαγωγείο, Παναγίας Κορυφινής και Καλόλιμνου, 08:30-15:30

*Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις - αλλαγές στα σημεία και στο ωράριο των μαζικών δειγματοληψιών

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

