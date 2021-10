Κοινωνία

Εξάρχεια - ΜΑΤ: Εισαγγελική έρευνα για τον αστυνομικό που έσπασε τζαμαρία (βίντεο)

Τι ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την καταγγελία της βουλευτού του ΜέΡΑ25, Μαρίας Απατζίδη, που αποκάλυψε πως έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από αστυνομικό των ΜΑΤ.

Έρευνα για το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο με αστυνομικό των ΜΑΤ να σπάει τζαμαρία καταστήματος, χθες στα Εξάρχεια, κατά τη διάρκεια έντασης, διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου.

Η εντολή της εισαγγελέως δόθηκε με βάση σχετικό προανακριτικό υλικό που διαβιβάστηκε από την Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, στο οποίο περιλαμβάνεται το εν λόγω βίντεο με τον άντρα της ομάδας ΜΑΤ. Πίσω ακριβώς από τη τζαμαρία βρίσκονταν πολίτες και όπως δείχνει το βίντεο μία γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι από τα σπασμένα γυαλιά.

Η κ. Παπαγεωργακοπούλου ανέθεσε την διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης σε εισαγγελέα από το Τμήμα Ποινικής Δίωξης της Εισαγγελίας.

Για την καταγγελία που έκανε η βουλευτής του ΜέΡΑ25, Μαρία Απατζίδη ,ότι δέχθηκε επίθεση από αστυνομικό των ΜΑΤ, απάντησε η ΕΛΑΣ μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε και στην οποία αναφέρονται τα εξής

«Ανακοινώνεται ότι, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση περιστατικών που αναπαράγονται σε δημοσιεύματα του διαδικτύου και αφορούν σε καταγγελίες γυναίκας βουλευτή και δικηγόρου, καθώς και σε περιστατικό που αποτυπώνεται σε βιντεοληπτικό υλικό, όπου εμφαίνεται αστυνομικός να προβαίνει σε θραύση υαλοπίνακα πόρτας.

Επιπρόσθετα, το βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό θραύσης του υαλοπίνακα, υποβλήθηκε από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση».

Σε ανακοίνωση προχώρησε και το Γραφείο Τύπου του ΜέΡΑ25

«Στη ΓΑΔΑ βρέθηκε σήμερα το πρωί η βουλεύτρια του ΜέΡΑ25 Μαρία Απατζίδη μαζί με στελέχη του κόμματος, για να ζητήσει εξηγήσεις και τα στοιχεία των υπεύθυνων της απρόκλητης επίθεσης των ΜΑΤ εναντίον της ειρηνικής πορείας κατά της αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας το απόγευμα της Δευτέρας στα Προπύλαια, στη διάρκεια της οποίας χτυπήθηκε και το πανό του ΜέΡΑ25 και τραυματίστηκε η ίδια από χτύπημα άνδρα των ΜΑΤ στο πρόσωπό της, ενώ του είχε αναφέρει ότι είναι μέλος του κοινοβουλίου. Παράλληλα, έξω από το κτίριο της ΓΑΔΑ, μέλη της Νεολαίας του ΜέΡΑ25 άνοιξαν πανό ενάντια στην αστυνομική βία και αυθαιρεσία, καταγγέλλοντας άλλη μια φορά την απαράδεκτη εκτροπή σε βία από πλευρά της ΕΛ.ΑΣ. Εξερχόμενη η Μαρία Απατζίδη δήλωσε: «Δεν θα το αφήσουμε έτσι μέχρι οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν».

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Πάνος Σκουρλέτης δήλωσε τα παρακάτω:

«Τα τελευταία 24ωρα, με την υποστηρικτική στάση της κυβέρνησης απέναντι στους επτά εμπλεκόμενους αστυνομικούς, αλλά και με τα ανακριβή Δελτία Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, επιχειρείται η συσκότιση γύρω από τα πραγματικά γεγονότα της δολοφονίας του νεαρού Ρομά στο Πέραμα. Ανακρίβειες, αντιφάσεις και υπερβολές για να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα, προκαλούν βάναυσα το δημόσιο αίσθημα.

Την ίδια ώρα, γινόμαστε μάρτυρες ενός κρεσέντου αυταρχισμού και βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις, με επίκεντρο τις διαμαρτυρίες πολιτών και συλλογικοτήτων για τα όσα έγιναν στο Πέραμα. Ενδεικτικές περιπτώσεις είναι η επίθεση που δέχτηκε η βουλεύτρια του ΜέΡΑ25 Μαρία Απατζίδη σε πορεία διαμαρτυρίας, η υπέρμετρη βία σε διαδηλωτές, η απρόκλητη επίθεση σε δικηγόρο που ήταν μάρτυρας των επεισοδίων, οι συλλήψεις και οι προσαγωγές νέων ανθρώπων και μόνο επειδή διαμαρτύρονταν για τη στάση της Αστυνομίας, ο άνδρας των ΜΑΤ που έσπασε βιτρίνα καταστήματος δηλώνοντας ότι είναι «τρελός».

Έκθετη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καλείται να βάλει άμεσα φρένο σε αυτές τις πρακτικές που παραπέμπουν σε δράση παρακρατικού μηχανισμού. Αν δεν το πράξει, φέρει τεράστιες ευθύνες για την όξυνση της βίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες και απευκταίες καταστάσεις.»

