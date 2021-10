Κοινωνία

Επίσκεψη Μέρκελ: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, λόγω της επίσκεψης της Άγκελας Μέρκελ.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες της Αττικής θα προχωρήσει η ΕΛΑΣ, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης της καγκελαρίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, στην Ελλάδα.

Οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν απογευματινές-βραδινές ώρες της Πέμπτης, 28 Οκτωβρίου 2021 και πρωινές-μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, 29 Οκτωβρίου 2021, με διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων.

