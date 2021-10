Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Η μέγιστη ποινή επιβλήθηκε στην κατηγορούμενη

Το δικαστήριο δεν της αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό.

Το δικαστήριο επέβαλε στην κατηγορούμενη ποινή κάθειρξης 15 ετών για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και ακόμα 6 μήνες για το πλημμέλημα της απείθειας. Αντίστοιχη ήταν και η εισαγγελική πρόταση που είχε προηγηθεί.

Νωρίτερα οι δικαστές απάντησαν ομόφωνα “όχι” σε ελαφρυντικό στην κατηγορούμενη που ζήτησε να της αναγνωρίσουν το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Αρνητικά πρότεινε και ο εισαγγελέας της έδρας, Χαράλαμπος Μαστραντωνάκης, ο οποίος είπε πως, η σύννομη ζωή του υπαιτίου αποδεικνύεται πρωτίστως με την απουσία καταδικαστικών αποφάσεων από το ποινικό του μητρώο που είναι μαχητό τεκμήριο. Επεσήμανε ωστόσο πως η σύννομη ζωή δεν ταυτίζεται με το λευκό ποινικό μητρώο, αλλά με τον ουσιαστικό σεβασμό στα προστατευόμενα από το κράτος έννομα αγαθά, ώστε το έγκλημα που έχει τελέσει να είναι η μοναδική παραφωνία.

Ο κ. Μαστραντωνάκης τόνισε ακόμη πως η αναγνώριση ελαφρυντικού στην 37χρονη είναι αβάσιμη, αφού αποδείχθηκε πως η κατηγορούμενη επί έναν χρόνο παρακολουθούσε την Ιωάννα Παλιοσπύρου και τον 40χρονο με τον οποίο διατηρούσε περιστασιακή σχέση χωρίς δεσμεύσεις.

«Στην απολογία της είπε ότι παρακολουθούσε και την Ιωάννα και τον Επαμεινώνδα. Αυτό το γεγονός φανερώνει ουσιαστική εκτροπή, δόλια και υπολογισμένη εκτέλεση του εγκληματικού της σχεδίου για να πραγματοποιήσει τον εκδικητικό της σκοπό όπως αποδείχθηκε» τόνισε ο εισαγγελέας και προσέθεσε: «Η συμπεριφορά της αυτή δεν συνιστά μεν ποινικώς αξιολογούμενη συμπεριφορά αλλά αναιρεί την έννοια του πρότερου σύννομη βίου».

Για την ποινή ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε την προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης των 15 ετών: «προτείνω 15 έτη ποινή φυλάκισης για το αδίκημα της απόπειρρας ανθωρποκτονίας και έξι μήνες για απείθεια».

