Πέθανε η Μαργκώ Κουμανάκου

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 62 ετών, η δημοσιογράφος Μαργκώ Κουμανάκου. Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε ότι έφυγε από τη ζωή, μετά από σύντομη ασθένεια, η δημοσιογράφος Μαργκώ Κουμανάκου.

Η Μαργκώ Κουμανάκου γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Μετά την αποφοίτησή της από το Λύκειο σπούδασε κοινωνιολογία και πολιτικές επιστήμες στις ΗΠΑ και το Παρίσι. Τη δημοσιογραφική της σταδιοδρομία ξεκίνησε από την “Αυριανή”, ασχολούμενη με το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Το 1984 πηγαίνει στην ΕΡΤ 2, έχοντας την ευθύνη του ρεπορτάζ και την επιμέλεια της εκπομπής της Βουλής. Στη συνέχεια εργάστηκε στο πολιτικό ρεπορτάζ ενώ το 1992 μετατάχθηκε στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών. Είχε εργαστεί, επίσης, στις εφημερίδες “Δημοκρατικός Λόγος” και “Νίκη”.

Όπως αναφέρει η ΕΣΗΕΑ στην ανακοίνωσή της, «Η Μαργκώ Κουμανάκου ήταν μια δημοσιογράφος εργατική και καταρτισμένη. Δούλεψε με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια, καλύπτοντας όλα τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα των τελευταίων δεκαετιών. Διακρίθηκε για το ήθος, τη σεμνότητα του χαρακτήρα αλλά και την επαγγελματική της απόδοση. Είχε εργαστεί, επίσης, και στις Βρυξέλλες με την ίδια επιτυχία και επάρκεια. “Φεύγει”, δυστυχώς, πρόωρα αφήνοντας, όμως, τις καλύτερες αναμνήσεις στους συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται τους οικείους της και αποχαιρετά την καλή συνάδελφο, που εργάστηκε με αυταπάρνηση και διέγραψε μια πορεία χωρίς ποτέ να δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα στον εργασιακό χώρο».

