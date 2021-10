Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ιωνικός και Λαμία στους “16”

Οι Νικαιώτες πήραν, με ανατροπή στην έδρα της Ξάνθης, το εισιτήριο της πρόκρισης. Δεν δυσκολεύτηκε η Λαμία κόντρα στην Ηλιούπολη.

Με ανατροπή και δύο γκολ μέσα σε τέσσερα λεπτά, ο Ιωνικός επικράτησε 2-1 της Ξάνθης στα “Πηγάδια”, για την 5η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, και προκρίθηκε στους “16” της διοργάνωσης.

Οι γηπεδούχοι, παρότι μετέχουν στη Super League 2 και δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό (αφού το πρωτάθλημα δεν έχει αρχίσει ακόμη), ήταν σαφώς ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο. Στο διάστημα αυτό σκόραραν με σουτ του Πλατέλλα έξω από την περιοχή (26΄), έχασαν πέναλτι στο 6ο λεπτό με τον Ιμπραϊμι (σούταρε άστοχα), ενώ ο ίδιος παίκτης είχε και δοκάρι στο 31΄.

Στο β΄ μέρος ο Δημήτρης Σπανός έκανε αλλαγές και η εικόνα των Νικαιωτών βελτιώθηκε. Ο Τουράμ στο 68΄ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά υποδείχθηκε οφσάιντ προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς Ιωνικού. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, όμως, έμελλε να είναι ο πρωταγωνιστής της ανατροπής, καθώς στο 76΄ έδωσε την ασίστ για την ισοφάριση από τον Ντάλσιο και στο 79΄ πέτυχε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση. Η Ξάνθη στο τέλος πίεσε και διαμαρτυρήθηκε με τη σειρά της στο 86΄, υποστηρίζοντας ότι στο σουτ του Κρητικού ο Βαφέας απομάκρυνε τη μπάλα αφού αυτή είχε περάσει τη γραμμή τέρματος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ξάνθη (Τζέιμι Μονρόι): Ίτσο, Μιχαήλ, Πολίμος, Παπάζογλου (74΄ Μπάτζιος), Τζανακάκης (74΄ Δεληγιαννίδης), Δόρης (64΄ Κρητικός), Γκόμες, Πλατέλλας, Ιμπραϊμι (74΄ Διαμαντόπουλος), Τσέλιος (90΄+ Δημητριάδης), Μονρόουζ.

Ιωνικός (Δημήτρης Σπανός): Αναγνωστόπουλος, Λουάν, Μύγας, Βαλεριάνος (61΄ Καμπράλ), Κωνσταντινίδης (46΄ Βαφέας), Κιάκος, Μπάσα (46΄ Αοσμαν), Ντάλσιο, Πογοσιάν (46΄ Γκοτσούλιας), Μάναλης (85΄ Σάντσες), Τουράμ.

Η Λαμία προκρίθηκε στους “16” του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επιβλήθηκε σχετικά εύκολα στην Καλλιθέα της Ηλιούπολης με 3-0, για την 5η φάση του θεσμού, και θα συνεχίσει στη διοργάνωση.

Πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Τσούκαλος, που πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του, στο 13΄ με κεφαλιά και στο 56΄ με πλασέ, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Μαζουλουξής με κεφαλιά. Να σημειωθεί ότι η Ηλιούπολη έχασε πέναλτι στο 60΄, με τον τερματοφύλακα της Λαμίας Σαράνοφ να αποκρούει την εκτέλεση του Κράσι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ηλιούπολη (Βαγγέλης Χαντές): Τσάκαλος, Πολίτης, Μπουσάι, Ρέτζο, Τσατσαρής, Μαλάι, Γάγγος, Ταβάρες, Ντινιωτάκης, Ζέλο, Λάμπη.

Λαμία (Μιχάλης Γρηγορίου): Σαράνοφ, Μαζουλουξής, Τζανετόπουλος, Σαραμαντάς, Προβυδάκης, Τζανδάρης (57΄ Μπεχαράνο), Γκέντσογλου (87΄ Τρούμπουλος), Τιρόνε (57΄ Ρόμανιτς), Ελευθεριάδης, Μανουσάκης (57΄ Βλαχομήτρος), Τσούκαλος (73΄ Μανούσος).

Αναλυτικά οι αγώνες της Τετάρτης:

ΑΕ Λευκίμμης-Άγιος Νικόλαος: 1-2

Ξάνθη-Ιωνικός: 1-2

Ηλιούπολη-Λαμία: 0-3

17:15 Πανσερραϊκός-Βόλος

Πανσερραϊκός-Βόλος 19:00 Ατρόμητος-Παναθηναϊκός

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 21:30 Παναχαϊκή-Παναιτωλικός

