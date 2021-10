Life

Στο νοσοκομείο η Δήμητρα Αλεξανδράκη

Η ανάρτηση της Δήμητρας Αλεξανδράκη από το νοσοκομείο.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους πως οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

Η ίδια αποκάλυψε πως «επιδεινώθηκε η υγεία της», χωρίς όμως να διευκρινίζει τι ακριβώς συνέβη.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω έναν – έναν για τις υπέροχες ευχές σας. Δυστυχώς επιδεινώθηκε η υγεία μου και κατέληξα σήμερα στο νοσοκομείο με πολύ υψηλό πυρετό και φρικτούς πόνους. Όχι, δεν έχω κορονοϊό, κάνουμε εξετάσεις να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό στον οργανισμό μου», έγραψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Πριν από ένα 24ωρο, η Δήμητρα Αλεξανδράκη είχε εκφράσει την έντονη αδιαθεσία της μέσω των social media, η οποία την κρατούσε στο κρεβάτι.

