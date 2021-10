Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Η Ιωάννα, η ελπίδα και οι φίλες με τις μάσκες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα της Ιωάννας Παλιοσπύρου για τις κακοποιημένες γυναίκες μετά την απόφαση του δικαστηρίου, και η συμβολική πράξη συμπαράστασης από τις φίλες της.

Το μήνυμα πως ελπίζει οι γυναίκες και όλα τα θύματα βίας και οι κακοποιημένες γυναίκες να βρουν στο πρόσωπό της την ελπίδα, ώστε να μην φοβούνται και να υπερασπίζονται τον εαυτό τους και να μάχονται για τα δικαιώματά τους, έστειλε η Ιωάννα Παλιοσπύρου σε δήλωσή της μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για την καταδίκη της κατηγορούμενης για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος της.

Υπογράμμισε επίσης την αποφασιστικότητά της πως θα είναι «δίπλα σε όποιον με χρειαστεί για να τον βοηθήσω σε ό,τι χρειαστεί».

Σε ό,τι αφορά την απόφαση του Δικαστηρίου, δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη και ευχαρίστησε την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Στη συνέχεια, ανέφερε πως τώρα θα επικεντρωθεί μόνο στην αποκατάσταση της υγείας της και να συνεχίσει τον αγώνα της.

Τέλος, ευχαρίστησε τους ανθρώπους που είναι μαζί της τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, τους δύο δικηγόρους της, την Ελληνική Αστυνομία, τους γιατρούς της, την οικογένειά της και τους φίλους της.

Την ώρα της δήλωσής της, σε ένδειξη συμπαράστασης γυναίκες που τη συνόδευσαν έξω από το δικαστήριο φορούσαν λευκές μάσκες στο πρόσωπο.





Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία Φώφης Γεννηματά: συγκλόνισαν οι επικήδειοι των παιδιών της (βίντεο)

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Δολοφονία στη Νέα Ερυθραία: Στο ψυχιατρείο ο 40χρονος