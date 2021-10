Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης: Πρόγραμμα “Φώφη Γεννηματά” με δωρεάν εξετάσεις μαστού

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για το προσυπτωματικό έλεγχο που θα ξεκινήσει φέροντας το όνομα της Φώφης Γεννηματά.

«Η Πολιτεία τιμά τη μνήμη της Φώφης Γεννηματά έτσι όπως θα ήθελε και εκείνη: με ένα ειδικό πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου, που θα φέρει το όνομά της» αναφέρει σε ανάρτηση του στο Facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνοντας την έναρξη προγράμματος για την πρόληψη του καρκίνου.

«Ξεκινάμε όπως έχουμε δεσμευθεί από τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού, διότι αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου που απειλεί τις γυναίκες και ταυτόχρονα αυτόν που μπορεί να θεραπευθεί εφόσον εντοπιστεί εγκαίρως» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Τόνισε ότι μέσα στο 2022 καθιερώνεται με ένα ειδικό πρόγραμμα πιλότο, η δωρεάν πρόσβαση όλων των γυναικών 50-69 ετών σε προσυμπτωματικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού.

«Η τεχνολογία θα μας βοηθήσει να ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων για το ετήσιο ραντεβού τους όλες οι γυναίκες, ενώ ταυτόχρονα στις δομές υγείας θα παρέχεται και συμβουλευτική υποστήριξη ώστε να αλλάξουμε επικίνδυνες συνήθειες και συμπεριφορές» τονίζει ο κ.Μητσοτάκης και καταλήγει:

«Είναι ένα χρέος της Πολιτείας που τώρα γίνεται μεγαλύτερο καθώς θα το συνοδεύει η δύναμη και το χαμόγελο της Φώφης. Μαζί με το μήνυμα ότι ο αγώνας για μία καλύτερη δημόσια υγεία πρέπει να μας έχει πάντα ενωμένους».

