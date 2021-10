Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στο Περιστέρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι “πράσινοι” επιβλήθηκαν του Ατρόμητου, έπειτα από μία συναρπαστική “μάχη”.

Το γκολ του Καρλίτος Λόπεθ (9ο εφετινό σε 7 επίσημους αγώνες) ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη στον Παναθηναϊκό επί του Ατρόμητου με 1-0 στο Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου, “σφραγίζοντας” την πρόκριση των “πράσινων” στην Φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας. Ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη του “τριφυλλιού” μετά από 8,5 μήνες και 12 αγώνες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Ο Ατρόμητος μπήκε πιο δυνατά στο ματς και μόλις στο 6’ έχασε μεγάλη (διπλή) ευκαιρία. Αρχικά ο Κωτσόπουλος εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της «πράσινης» άμυνας, όμως τη στιγμή που πήγε να σουτάρει κόπηκε με τάκλιν από τον Σάρλια. Ο επιθετικός του Ατρόμητου “έσπασε” αμέσως μετά την μπάλα προς τον Κουλούρη, ο οποίος πλάσαρε λίγο άουτ.

Στο 18’ από ωραία κίνηση και σέντρα του Χατζηγιοβάνη από τα δεξιά, ο Καρλίτος βγήκε πρώτος στην μπάλα κι έπιασε κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια του Γιαννιώτη.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε στο γκολ στο 39’. Από εξαιρετική σέντρα του Χουάνκαρ, ο Χατζηγιοβάνης γύρισε με υπερένταση την μπάλα λίγο πριν τη γραμμή του άουτ, “ακινητοποιώντας” όλη την άμυνα του Ατρόμητου και ο Καρλίτος από κοντά έκανε το 0-1.

Στο 63’ ο Καρλίτος έβγαλε καταπληκτική κάθετη πάσα προς τον Χατζηγιοβάνη, ο οποίος “τσίμπησε” την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Γιαννιώτη, ενώ παράλληλα είχε δίπλα του ως επιλογή για πάσα και τον Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν ολομόναχος.

Στο 71’ από εκτέλεση φάουλ του Χατζηγιοβάνη, ο Σάλομον έπιασε κεφαλιά προς τα πίσω και λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του, όμως ο Γιαννιώτης έδιωξε εντυπωσιακά προς τα πλάγια. Εξαιρετική ήταν η αντίδραση του γκολκίπερ του Ατρόμητου και στο 85’ μετά την ατομική ενέργεια και το πλασέ του Χατζηγιοβάνη.

Στα λεπτά που απέμειναν ως το φινάλε ο Παναθηναϊκός “έσφιξε” την άμυνά του, κράτησε μακριά όλους του κινδύνους μπροστά από την εστία του Μπρινιόλι κι έφτασε στην πολυπόθητη πρόκριση.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Γιώργος Παράσχος): Γιαννιώτης, Κιβρακίδης (60’ λ. τρ. Βσιλαντωνόπουλος), Στρούγγης, Παπαδόπουλος, Μαυρομμάτης (76’ Αθανασίου), Γκαλβάο, Νάτσος (70’ Ντένιτς), Σάλομον, Καρτάλης (76’ Μπεντινέλι), Κωτσόπουλος (70’ Τζαβίδας), Κουλούρης.

Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Βέλεθ, Σάρλια, Χουάνκαρ (79’ λ. τρ. Σάντσες), Χατζηγιοβάνης (90’ Πούγγουρας), Ρούμπεν, Αλεξανδρόπουλος, Παλάσιος (69’ Βιτάλ), Καρλίτος, Ιωαννίδης.

Αναλυτικά οι αγώνες της Τετάρτης:

ΑΕ Λευκίμμης - Άγιος Νικόλαος: 1-2

Ξάνθη - Ιωνικός: 1-2

Ηλιούπολη - Λαμία: 0-3

Πανσερραϊκός - Βόλος: 1-3

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: 0-1

21:30 Παναχαϊκή - Παναιτωλικός

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Μητσοτάκης: Πρόγραμμα “Φώφη Γεννηματά” με δωρεάν εξετάσεις μαστού

ΗΠΑ: Το πρώτο διαβατήριο με ένδειξη Χ στην επιλογή φύλου