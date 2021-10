Life

“Ήλιος”: Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου έρχεται ως “Νάντια”

Η «Νάντια» μπαίνει στη σειρά «Ήλιος» και βρίσκεται κοντά στον Δημήτρη, φέρνοντας.... ανατροπές!

Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου μπαίνει την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου στη σειρά «Ήλιος» και θα ενσαρκώσει την Νάντια.

Ποια είναι η Νάντια

Η Νάντια είναι μια όμορφη, νέα γυναίκα που μένει μόνη σε ένα απομονωμένο σπίτι στη θάλασσα. Σκληρή από επιλογή και ευάλωτη από χαρακτήρα, δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί καταστάσεις και διλήμματα που προκύπτουν όταν έρχεται σε επαφή με τον Δημήτρη. Μια ιστορία απ’ το παρελθόν της καθόρισε τη ζωή της μέχρι τώρα. Όμως έχει το θάρρος και τη δύναμη να αντισταθεί στους φόβους της, να διαλύσει τις αυταπάτες της και να αλλάξει στρατόπεδο. Βρίσκεται κοντά στο Δημήτρη σε μια δύσκολη στιγμή γι’ αυτόν και μετά απ’ αυτή τη συνάντηση τίποτα δεν είναι πια ίδιο για κείνη…

