“Vice Specials” - Golden Visa: άδειες διαμονής προς πώληση

Ειδικοί της αγοράς ακινήτων και αλλοδαποί που "εκμεταλλεύτηκαν" το μέτρο, μιλούν για το "καυτό ζήτημα", στο ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στον ΑΝΤ1.

Την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021 το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «GOLDEN VISA: ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ».

Το πρόγραμμα Golden Visa είναι σε ισχύ στην Ελλάδα και επηρεάζει δύο από τα πιο καυτά θέματα της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα μας: την οικονομία και την αγορά ακινήτων. Συνολικά από την έναρξή του, το πρόγραμμα εκτιμάται ότι έφερε πάνω από δύο δισεκατομμύρια σε επενδύσεις στην αγορά ακινήτων.

Η πανδημία της Covid-19 φρέναρε το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφού η κινητικότητα διεθνώς πάγωσε για δύο χρόνια περίπου, όμως, στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές διαρκώς αυξάνεται, παρά τα περιστατικά απάτης που έχουν καταγραφεί.

Για να γίνει κατανοητό πόσο αποτελεσματικό είναι το πρόγραμμα αυτό και πώς ακριβώς λειτουργεί στην Ελλάδα, το VICE και η Vanessa Moussa μίλησαν με επενδυτές, κτηματομεσίτες, επενδυτικούς συμβούλους, ερευνητές και υπεύθυνους ξένων επενδύσεων και Κινέζους που έχουν αποκτήσει Golden Visa.

Οι εκπρόσωποι και οι επενδυτικοί σύμβουλοι που ειδικεύονται στο πρόγραμμα μάς εξήγησαν πώς επηρεάζουν την αγορά ακινήτων οι ξένες επενδύσεις και πώς βοήθησαν στην ανάκαμψη της οικονομίας μας. Ορισμένοι μίλησαν στο VICE για μία «φούσκα» ακινήτων που δημιουργήθηκε και για την αύξηση των τιμών λόγω κάποιων Κινέζων επενδυτών. Άλλοι μοιράστηκαν μαζί μας ιστορίες πελατών οι οποίοι ήθελαν να επενδύσουν χρήματα που προέρχονταν από εμπόριο ναρκωτικών και αναφέρθηκαν σε περιπτώσεις άδειων λογαριασμών που μέσα σε μία ημέρα βρέθηκαν με 3 εκατομμύρια δολάρια από άγνωστη πηγή. Επίσης, μας εξήγησαν ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από τη Μέση Ανατολή, καθώς η ελληνική Golden Visa αποτελεί εναλλακτικό σχέδιο για όσους αναζητούν έναν εύκολο τρόπο να αποκτήσουν πρόσβαση στη ζώνη Σένγκεν. Το VICE συναντήθηκε και με ερευνητή της Διεθνούς Διαφάνειας, ο οποίος ανέλυσε τους πιθανούς κινδύνους που κρύβει ένα τέτοιο πρόγραμμα και τους λόγους που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

