28η Οκτωβρίου: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των ΜΜΜ στην Αθήνα

Μεταβολές θα υπάρξουν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς λόγω της παρέλασης.

Μεταβολές θα υπάρξουν αύριο λόγω της παρέλασης, στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, ο σταθμός του Μετρό «Φιξ» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Επίσης, τα δρομολόγια του τραμ από τις 8 το πρωί έως τη λήξη της παρέλασης, θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση.

Μεταβολές θα υπάρξουν από τις 9:00 π..μ. έως και το τέλος της παρέλασης, στα δρομολόγια των λεωφορείων και τρόλεϊ που διέρχονται από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και από τα κέντρα άλλων δήμων.

