Αθλητικά

FIBA Europe Cup - Ηρακλής: Συντριβή στο Μαυροβούνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Θεσσαλονικείς υπέστησαν βαριά ήττα από τη Μορνάρ Μπαρ.

Ανοργάνωτος, ασύνδετος και με σαφέστατη πρόθεση του νέου προπονητή να απομονώσει τους Τέιλορ και Γούλριτζ, ο Ηρακλής γνώρισε ακόμη μια ήττα (88-65), στο FIBA Europe Cup, παίζοντας στο Μαυροβούνιο, με τη Μορνάρ Μπαρ.

Οι κυανόλευκοι έδειξαν και πάλι ότι δεν έχουν βρει «χημεία», ότι κάνουν εύκολα το λάθος (συνολικά 19) και παρατούν κάθε προσπάθεια ανάκαμψης όταν ο αντίπαλος απομακρύνετε στο σκορ, χωρίς μάλιστα να πρόκειται για... μεγαθήριο, αλλά, ομάδα της ίδιας συνομοταξίας.

Ο Στέργιος Κουφός δεν εμπιστεύτηκε τον καλύτερο παίκτη κόντρα στον Ολυμπιακό, τον Γούλριτζ και είχε στην άκρη του πάγκου τον Τέιλορ (στα πιο κρίσιμα σημεία), στέλνοντας το μήνυμα ότι θα αποχωρήσουν σύντομα από τον Ηρακλή. Ορισμένα θετικά στοιχεία προέκυψαν από τον Τράβις Ντάνιελς, ο οποίος βοηθά σε όλους του τομείς το ίδιο αποτελεσματικά, αλλά, δεν ήταν αρκετό για να ανατρέψει την δυσάρεστη εικόνα της ομάδας του.

Λάθη στην οργάνωση της άμυνας, τα οποία έγιναν... βούτυρο στο ψωμί του Ντέιβις και του Γκόρνιτς, έγιναν αιτία για να δημιουργηθεί διαφορά δέκα πόντων για τους γηπεδούχους. Το 45-35 ήταν πολύ κοντά στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου και η Μορνάρ είχε πλέον τον πρώτο λόγο.

Η επιστροφή από τα αποδυτήρια θα ήταν καθοριστική για τον Ηρακλή, της πρεμιέρας του Στέργιου Κουφού στην τεχνική ηγεσία, προκειμένου να ισορροπήσει και να βρει διέξοδο για να διεκδικήσει νίκη. Στο 61-45 (στο 27΄) φάνηκε ότι δεν υπάρχουν πολλές δυνάμεις για να δείξει ανταγωνιστικός και έμεινε να κυνηγά για να χάσει αξιοπρεπώς. Με τον αέρα του +17 και με την απογοητευτική εικόνα του Ηρακλή, η Μορνάρ είχε το σαφές προβάδισμα νίκης μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ίδια εικόνα μέχρι το τέλος και ο Ηρακλής επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και το ελληνικό πρωτάθλημα για τη σύντομη προετοιμασία του, στο καθοριστικό παιχνίδι της Λάρισας.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 47-37, 69-52, 88-65

Μορνάρ Μπαρ: Ντέιβις 15, Γκόρντιτς 16, Σ. Μίκοβιτς 2, Μόσλεϊ 9, Σέχοβιτς, Γέρεμιτς 9, Λάζιτς 8, Λιούις 10, Μάρλιουκιτς, Ρακόσεβιτς 6, Ζιβάνοβιτς, Μ. Μίκοβιτς 13.

Ηρακλής: Αγραβάνης 9, Χαριτόπουλος 2, Κουζέλογλου 11, Παπαδάκης 2, Πετανίδης, Τέιλορ 2, Ντάνιελς 5, Ντάγκλας 16, Λιντς 6, Γούλριτζ 6, Φίλιος 6.

Ειδήσεις σήμερα:

Μετς: Θύμα ληστείας 18χρονος - Του επιτέθηκαν οκτώ άτομα

Εξάρχεια - ΜΑΤ: Εισαγγελική έρευνα για τον αστυνομικό που έσπασε τζαμαρία (βίντεο)

ΑΤ Ζωγράφου: Επίθεση με μολότοφ και φωτοβολίδες (εικόνες)