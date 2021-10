Κοινωνία

Φώφη Γεννηματά: γιόρτασε τα γενέθλια του γιου της στο νοσοκομείο δυο μέρες πριν πεθάνει

Ρίγη συγκίνησης προκαλούν οι τελευταίες στιγμές της Φώφης Γεννηματά με την οικογένειά της.

Συγκίνηση προκαλεί η είδηση ότι η Φώφη Γεννηματά γιόρτασε τα γενέθλια του γιου της, στο δωμάτιο του Ευαγγελισμού, το βράδυ πριν πέσει σε κώμα και δύο μέρες πριν φύγει από τη ζωή.

Ο αποχαιρετισμός στη Φώφη Γεννηματά ήταν ιδιαίτερα δύσκολος σήμερα, όχι μόνο για την οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους, αλλά και για όλους όσοι είχαν την εικόνα της μαχητικής αυτής γυναίκας.

Η στιγμή των επικήδειων από τα παιδιά της στη Μητρόπολη Αθηνών, ήταν που προκάλεσε συγκίνησε σε όλο το πανελλήνιο. Τόσο για τα λόγια τους, όσο για την εικόνα με την οποία τα τρία παιδιά περιέγραψαν τη μητέρα τους, όσο και για το ήθος της που καθρεπτίστηκε μέσα από αυτά.

Ακόμα μεγαλύτερη συγκίνηση προκαλεί η είδηση που μετέδωσε ο Alpha, ότι, το βράδυ του Σαββάτου, λίγες ώρες προτού η Φώφη Γεννηματά πέσει σε ηπατικό κώμα και δύο μέρες πριν ξεψυχήσει, γιόρτασε στο δωμάτιο του νοσοκομείου τα γενέθλια του γιου της, Γιώργου.

Εκεί, στον 10ο όροφο η οικογένειά της, ο σύζυγος, τα τρία της παιδιά και η αδελφή της, έσβησαν μαζί τα 17 κεριά του Γιώργου.

Δύο μέρες μετά η Φώφη Γεννηματά έφυγε από τη ζωή.

