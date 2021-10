Αθλητικά

FIBA Europe Cup: “Λύγισε” το Περιστέρι

Η γερμανική Μέρλινς Κραϊλσχάιμ πέρασε νικηφόρα από το “Ανδρέας Παπανδρέου”.

Τη δεύτερη ήττα του σε τρεις αγώνες του 7ου ομίλου του FIBA Europe Cup γνώρισε το Περιστέρι, καθώς ηττήθηκε με 76-66 στο “Ανδρέας Παπανδρέου” από τη γερμανική Μέρλινς Κραϊλσχάιμ (βελτίωσε το ρεκόρ της σε 2-1), “λυγίζοντας” από τα λάθη και την αστοχία του στα πιο καθοριστικά σημεία της τρίτης και της τέταρτης περιόδου.

Ο Τίμοθι Σορτς με 21 πόντους και οι Ραντοσάβλιεβιτς (12π., 4ρ.), Στάκεϊ (12π.) χάρισαν το ροζ φύλλο αγώνος στους Γερμανούς, απέναντι στο Περιστεριώτες που βρήκαν λύσεις μόνο από τους Πέτεγουεϊ (15π.) και Μορέιρα (double-double με 12π., 10ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 15-20, 29-36, 50-55, 66-76

Περιστέρι (Σωτήρης Μανωλόπουλος): ΜακΚρι 15, Μίλερ 9, Μωραΐτης 3, Μορέιρα 12, Σαλούστρος 6, Μπράουν 2, Χρυσικόπουλος 2, Χάγκινς, Κατσίβελης 2, Πέτεγουεϊ 15.

Μέρλινς Κραϊλσχάιμ (Σεμπάστιαν Γκλάιμ): Χάρις 9, Λιούς 2, Ραντοσάβλιεβιτς 14, Σορτς 21, Στάκεϊ 15, Αριριγκούζοχ 6, Μπλεκ 7, Κιντζέκα, Α. Κοβάσεβιτς, Ντ. Κοβάσεβιτς, Λασίσι 2, Σάβατζ.

