Καταδίωξη στο Πέραμα: ελεύθεροι οι αστυνομικοί και οι Ρομά

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τους εμπλεκόμενους στη φονική καταδίωξη.

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης οι επτά αστυνομικοί που μετά την καταδίωξη, που κατέληξε στο θανάσιμο πυροβολισμό 18χρονου Ρομά, κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από δόλο.

Ελεύθεροι χωρίς αναμορφωτικά μέτρα αφέθηκαν και το δεύτερο άτομο που βρίσκονταν στο μοιραίο αυτοκίνητο, όπως και ο 14χρονος ο οποίος παραδόθηκε σήμερα, υποστηρίζοντας ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του οχήματος.

Η απολογία των επτά αστυνομικών ήταν μαραθώνια, με τους ίδιους να βρίσκονται στο γραφείο της ανακρίτριας του Πειραιά από τις 9 το πρωί. Μετά το πέρας της, η ανακρίτρια μετέβη στο Τζάνειο, όπου ανέκρινε τον τραυματία επιβάτη του οχήματος και στη συνέχεια ελήφθη η απόφαση.

Ο συνήγορος των αστυνομικών, Αλέξης Κούγιας, δήλωσε συγκινημένος με την απόφαση της Δικαιοσύνης.

