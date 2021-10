Κόσμος

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας: να αναστοχαστούμε το μεγαλειώδες “ΟΧΙ” των προγόνων μας

Το μήνυμα του Σεβασμιώτατου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για τη σημερινή 81η επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

«Τα παιδιά μας επιβάλλεται να έχουν γνώση και επίγνωση του ποιοι είναι, από πού προέρχονται και για ποιες αξίες αγωνίζονταν οι πρόγονοί τους. Όπως επίσης επιβάλλεται να γνωρίζουν ότι η ορθόδοξη πίστη ενίσχυε πάντοτε το Γένος των Ελλήνων, σε κάθε αντίξοη καμπή της ιστορικής του διαδρομής». Αυτά τονίζει, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, στο μήνυμά του για τη σημερινή, 81η επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ο Σεβασμιώτατος υπενθυμίζει ότι «ο φτωχός λαός μας γνώριζε εξαρχής ότι το τίμημα του "ΟΧΙ" θα ήταν βαρύ», επισημαίνοντας ότι, παρά ταύτα, με αποφασιστικότητα και αυταπάρνηση οι Έλληνες στρατιώτες βάδισαν προς το μέτωπο και με αξιοθαύμαστη ομοψυχία όλος ο υπόλοιπος λαός συμπορεύτηκε σε αυτόν τον ιερό αγώνα. Ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τους ήρωες προγόνους μας, προσθέτει ο Αρχιεπίσκοπος, «δεν είναι άλλος από το να αναστοχαστούμε το μεγαλειώδες "ΟΧΙ" το οποίο βροντοφώναξαν και να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τα υψηλά ιδανικά και τις αξίες που τα τρία αυτά γράμματα συμπύκνωναν: την αγάπη για την πατρίδα, την προσήλωση στην αξιοπρέπεια, την ελευθερία και τη δημοκρατία, την υπεράσπιση των ιερών και οσίων του Γένους και της Πίστεώς μας».

Από το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου κ.κ. Μακαρίου δεν απουσιάζει η αναφορά στον κοινό αγώνα Ελλάδας - Αυστραλίας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: «Δοξάζουμε τον Τριαδικό Θεό», αναφέρει, «που μας αξιώνει να εορτάζουμε την εθνική μας επέτειο σε μια χώρα που ο λαός της συναντήθηκε με τον ελληνικό λαό σε κοινές αξίες και ιδανικά, και αγωνίστηκαν αντάμα για την υπεράσπισή τους».

