28η Οκτωβρίου - Χίος: Η ελληνική σημαία σκέπασε το λιμάνι (βίντεο)

Υπό τα εμβατήρια της Φιλαρμονικής του Δήμου, η σημαία υψώθηκε στον μόνιμο ιστό που δημιούργησε ο Δήμος Χίου.

Μια τεράστια ελληνική σημαία "σκεπάζει" το λιμάνι της Χίου, για τη σημερινή, 81η επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η σημαία υψώθηκε στον μόνιμο ιστό που δημιούργησε ο Δήμος Χίου, βάζοντας τέλος στην εδώ και χρόνια έπαρση μέσω γερανού.

"Όταν η σημαία είναι ψιλά είμαστε πάντα υπερήφανοι" τόνισε ο Δήμαρχος Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης, μετά την Έπαρση της µεγάλης σηµαίας στον νότιο λιµενοβραχίoνα του νησιού.

