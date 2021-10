Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Λύτρας: αναγνωρίστηκε η πρόθεση της Έφης να σκοτώσει (βίντεο)

Ο κ. Λύτρας τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει κάτι με συγκεκριμένες ποινές και συγκεκριμένα εγκλήματα, ώστε να σταματήσει και ο μιμητισμός.

Κάθειρξη 15 ετών και τριών μηνών επιβλήθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στην κατηγορούμενη για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου. Το δικαστήριο αποφάσισε να παραμείνει στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής της σε δεύτερο βαθμό.

Ο συνήγορος της Ιωάννας Παλιοσπύρου Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, τόνισε ότι αυτό που προκύπτει από την υπόθεση είναι ότι πρόθεση της κατηγορούμενης ήταν να σκοτώσει αυτό το κορίτσι.

Για την ποινή ο Απόστολος Λύτρας είπε ότι έξι χρόνια το πολύ θα μείνει στη φυλακή αλλά η Ιωάννα θα βασανίζεται για πολλά περισσότερα.

