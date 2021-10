Κοινωνία

Ρουβίκωνας: Επίθεση σε υποκαταστήματα τραπεζών και του ΕΦΚΑ (εικόνες)

Χτύπησαν σε τρία διαφορετικά σημεία με βαριοπούλες και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Στόχος αγνώστων έγιναν τα ξημερώματα δυο υποκαταστήματα τραπεζών σε Αμπελόκηπους και Χαλάνδρι, αλλά και ο ΕΦΚΑ στην Κηφισίας.

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές με βαριοπούλες σπάζοντας τζαμαρίες και στη συνέχεια αφήνοντας τις βαριοπούλες στο σημείο της επίθεσης τράπηκαν σε φυγή.

Αργότερα έγινε γνωστό, με ανάρτηση σε ιστοσελίδα που φιλοξενεί απόψεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, ότι τις επιθέσεις πραγματοποίησαν μέλη της συλλογικότητας «Ρουβικώνας».





