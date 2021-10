Αθλητικά

Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου: Απίστευτος διασυρμός για τους Βαυαρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια από τις μεγαλύτερες ήττες της ιστορίας τους γνώρισαν χθες οι πρωταθλητές από την καταιγιστική Γκλάντμπαχ.

Σε ένα απίστευτο διασυρμό υποχρέωσε την Μπάγερν η Γκλάντμπαχ, η οποία διέλυσε με 5-0 τους Βαυαρούς στο πλαίσιο του β΄ γύρου του Κυπέλλου Γερμανίας και παίρνοντας με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο το «εισιτήριο» για τους «16» της διοργάνωσης.

Μπενσεμπαϊνί και Εμπολό πέτυχαν από δύο τέρματα, ενώ το σκορ είχε ανοίξει μόλις στο 2ο λεπτό ο Κονέ.

Σούπερ έκπληξη έγινε και στην «Μπάι Αρίνα», όπου η Καλσρούη, ομάδα δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού πρωταθλήματος, απέκλεισε την Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-1.

Ειδήσεις σήμερα:

Καταδίωξη στο Πέραμα - Κούγιας: έξυπνος ελιγμός η επιλογή του 14χρονου (βίντεο)

28η Οκτωβρίου - παρελάσεις: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας: να αναστοχαστούμε το μεγαλειώδες “ΟΧΙ” των προγόνων μας