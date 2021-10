Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’όλα”: εγκεφαλικό, καρκίνος του μαστού και σχέσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια η θεματολογία των εκπομπών υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, που προβάλλονται κάθε Σάββατο και Κυριακή, στον ΑΝΤ1.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Ποια είναι τα ύποπτα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου και τι πρέπει να γίνει για να μειωθούν οι πιθανότητες αναπηρίας και θνησιμότητας;

Πώς μπορεί να δράσει στο εγκεφαλικό η θεραπευτική άσκηση;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 30 Οκτωβρίου, στις 12:00.

Ποια είναι η σωστή διαχείριση του κληρονομικού καρκίνου του μαστού;

Πώς αποφεύγουμε την ψυχική μας εξόντωση από την ηθική παρενόχληση στις σχέσεις;

Τι πρέπει να τρώει το κουνελάκι μας;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 31 Οκτωβρίου, στις 12:00.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία. «Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα Παλιοσπύρου στον ΑΝΤ1: Ο κόσμος μου δίνει δύναμη (βίντεο)

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: Στα χέρια της Αστυνομίας ο συζυγοκτόνος