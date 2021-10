Αθλητικά

NBA – Αντετοκούνμπο: Οι “Λύκοι” έφαγαν… τα “Ελάφια”

Ο Έλληνας διεθνής πέτυχε 40 πόντους, αλλά ήταν απελπιστικά μόνος.

Εξαιρετικός για ακόμη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε στους 40 πόντους (12/17 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 7/9 βολές), 16 ριμπάουντ και επτά ασίστ, αλλά οι Τίμπεργουλβς ήταν εκείνοι που πανηγύρισαν (108-113) στο Fiserv Forum απέναντι στους κακούς Μπακς.

Τον Έλληνα σούπερ σταρ που έμεινε για 34:53 στο παρκέ, ακολούθησαν Μίντλετον (έβαλε 16 πόντους σε 16 σουτ) και Άλεν (13 σε 11 προσπάθειες), ενώ δύο πόντους είχε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Ντ' Άντζελο Ράσελ με 29 πόντους και , Άντονι Έντουαρντς, Καρλ-Άντονι Τάουνς με 25 ο καθένας ήταν οι πρωταγωνιστές για τους «λύκοyς» της Μινεσότα.

Εκπληκτικοί Θάντερ επέστρεψαν από το -26 για να νικήσουν με 123-115 τους ΛΑ Λέικερς, που αγωνίστηκαν στην Οκλαχόμα χωρίς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξηάντερ με 27 πόντους , triple-double για την ομάδα του Λος Άντζελες ο Ράσελ Ουέστμπρουκ (20 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 13 ασίστ) , ο οποίος αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή στο τέλος.

Η Ουάσιγκτον πέρασε με 116-107 από τη Βοστώνη νικώντας τους Σέλτικς, με ηγέτη τον Μοντρέζλ Χάρελ (25 πόντοι), νέα επιτυχία για τους Σάρλοτ Χόρνετς, αυτή τη φορά στο Ορλάντο απέναντι στους Μάτζικ με 111-120, έχοντας πρωταγωνιστή τον Μάιλς Μπρίτζες με 31 πόντους.

Οι Ατλάντα Χοκς επιβλήθηκαν δύσκολα 102-99 των Πέλικανς στην Νέα Ορλεάνη, με κορυφαίο τον Γιανγκ (31 πόντοι), δεν συνάντησαν πρόβλημα οι Πόρτλαντ Μπλέιζερς (116-96) με τους Μέμφις Γκρίζλις, καλύτεροι οι Ράπτορς επικράτησαν με 118-110 των Ιντιάνα Πέισερς στο Τορόντο.

