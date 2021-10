Κοινωνία

28η Οκτωβρίου - Αθήνα: παρέλαση με μέτρα και μάσκες (εικόνες)

Σε λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Μετά από δύο χρόνια, ήταν η πρώτη παρέλαση που έγινε, εξαιτίας της πανδημίας. Συμμετείχαν όλα τα σχολεία της Α' Αθήνας, 235 δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.

Όσοι προσήλθαν για να παρακολουθήσουν την παρέλαση έπρεπε να φορούν μάσκα, καθώς αυτό επιβάλλεται ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους όταν επικρατούν συνθήκες συγχρωτισμού.

Για όσους συμμετείχαν στην παρέλαση η χρήση μάσκας δεν ήταν υποχρεωτική, αφού είναι στοιχισμένοι. Έπρεπε ωστόσο και αυτοί, πριν και μετά την παρέλαση, να φορούν τις μάσκες τους.

Την παρέλαση παρακολούθησαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, μεταξύ τους η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης και ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

