Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Ημέρα ελπίδας με έντονα συναισθήματα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Σήμερα είναι μια πολύ ωραία ημέρα», είπε η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας την ενότητα για τα ζώδια στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Πέμπτης 28 Οκτωβρίου.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Αφροδίτη βρίσκεται σε νέα όψη με τον Δία κι αυτό μας δίνει την ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά με αγαπημένα μας πρόσωπα.

Τις επόμενες μέρες θα έχουμε πολλές αλλαγές στην θέση των πλανητών και από το Σάββατο ο Ήλιος θα είναι σε νέα όψη με τον Κρόνο και περιμένουμε να μάθουμε κάτι πολύ σημαντικό για ένα πρόσωπο κύρους.

Επίσης από μεθαύριο ο Άρης μπαίνει στον Σκορπιό και αυτό θα προκαλέσει σημαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δείτε όλες τις αλλαγές στις θέσεις των πλανητών, τι θα προκαλέσουν, αλλά και αναλυτική πρόβλεψη για κάθε ζώδιο ξεχωριστά.

