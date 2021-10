Πολιτική

Σακελλαροπούλου για 28η Οκτωβρίου: Το έπος του ΄40 μας θυμίζει τι μπορούμε να πετύχουμε ενωμένοι

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας, για την εθνική μας επέτειο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης.

"Το έπος του ' 40 μας θυμίζει όλα αυτά που μπορούμε να πετύχουμε όταν είμαστε ενωμένοι", δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, για την εθνική επέτειο του "ΟΧΙ" και υπογράμμισε πώς "οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια μας και προασπίζονται την πατρίδα απέναντι σε κάθε απειλή".

"Η επέτειος του «ΟΧΙ» είναι μια μέρα τιμής και υπερηφάνειας για το έθνος μας. Μια ένδοξη στιγμή της ιστορίας μας, όταν οι Έλληνες αρνήθηκαν να παραδοθούν, αντιτάχθηκαν ηρωικά στη φασιστική εισβολή και κατανίκησαν έναν υπέρτερο εχθρό. Το έπος του ‘40 μας υπενθυμίζει όλα αυτά που μπορούμε να πετύχουμε όταν είμαστε ενωμένοι", είπε η κ. Σακελλαροπούλου και συνέχισε: "Είναι μεγάλη η ευγνωμοσύνη μας στις Ένοπλες Δυνάμεις που εγγυώνται την ασφάλειά μας και προασπίζονται την πατρίδα απέναντι σε κάθε απειλή. Από το υψηλό φρόνημα και την ετοιμότητά τους αντλούμε παράδειγμα ευθύνης και ομοψυχίας".

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε μέσω ασυρμάτου με τον πιλότο του αεροσκάφους F-16 της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων "ΖΕΥΣ", τον επισμηναγό Χριστόδουλο Γιακουμή, ο οποίος με τους ελιγμούς και τις ασκήσεις ακριβείας πάνω από τον χώρο της παρέλασης καθήλωσε τα βλέμματα όλων.

Από το κόκπιτ του αεροσκάφους ο πιλότος έστειλε το ακόλουθο μήνυμα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940: "Ελληνίδες, Έλληνες Χρόνια μας Πολλά. Πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε στα μάτια τον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύονται τα λόγια του Κωστή Παλαμά πως:?Η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα. Με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και το αίμα?. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά Μακεδονία".

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθυνόμενη στον πιλότο είπε τα εξής: "Κύριε Επισμηναγέ, σήμερα τιμάμε όλους εκείνους, που στο έπος του ‘40 αγωνίστηκαν ηρωικά και θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Είμαστε ευγνώμονες προς τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, που εγγυώνται την εθνική μας ανεξαρτησία και προασπίζονται την πατρίδα από κάθε απειλή σε γη, ουρανό και θάλασσα. Χρόνια Πολλά".

Για πρώτη φορά φέτος, μόλις ολοκληρώθηκε η παρέλαση, δύο αλεξιπτωτιστές της Ομάδας Ελεύθερων Πτώσεων έκαναν εντυπωσιακή ελεύθερη πτώση από στρατιωτικό ελικόπτερο, κρατώντας μια ελληνική σημαία, μπροστά από την εξέδρα των επισήμων και παρέδωσαν τη σημαία στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας καταχειροκροτούμενοι

