Κορονοϊός – Κίνα: Σε καραντίνα πόλη με 1,6 εκ. κατοίκους για ένα κρούσμα!

Οι Αρχές φοβούνται διασπορά του ιού 100 ημέρες πριν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στο Πεκίνο.

Μια τρίτη πόλη της Κίνας επέβαλε καραντίνα σήμερα στους κατοίκους της μετά την εμφάνιση ενός κρούσματος Covid-19, με τις αρχές να φοβούνται το ενδεχόμενο διασποράς, λιγότερες από 100 ημέρες πριν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου.

Σε σχεδόν 6 εκατομμύρια Κινέζους έχουν ήδη επιβληθεί μέτρα λοκντάουν, δύο ημέρες έπειτα από μια ανάλογη απόφαση που ελήφθη στην πόλη Λαντσόου (4 εκατομμύρια κάτοικοι), σε απόσταση 1.700 χιλιομέτρων δυτικά του Πεκίνου.

Η χώρα, όπου ο κορονοϊός έκανε την εμφάνισή του στα τέλη του 2019, κατάφερε να περιορίσει την επιδημία από την άνοιξη του 2020 με την υιοθέτηση δραστικών μέτρων, μεταξύ άλλων το κλείσιμο των συνόρων.

Όμως, οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με σποραδικές εξάρσεις, περιορισμένης έκτασης, όπως εκείνη που εξαπλώθηκε από την περασμένη εβδομάδα στη βόρεια Κίνα. Τουλάχιστον 11 επαρχίες έχουν επηρεαστεί ήδη εκ των 30 που μετρά η χώρα.

Μετά την κοινότητα Ετζίν, στα σύνορα με τη Μογγολία, η Χέιχε, στα σύνορα με τη Ρωσία, έδωσε σήμερα εντολή στους κατοίκους της να παραμείνουν στα σπίτια τους εκτός κι αν συντρέχουν λόγοι έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου της δημοτικής αρχής.

Η κοινότητα, που βρίσκεται απέναντι από τη ρωσική πόλη Μπλαγκοβέσενσκ, ξεκίνησε τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού στο 1,6 εκατομμύριο των κατοίκων της. Οι δημόσιες συγκοινωνίες ανεστάλησαν και κανένα όχημα δεν μπορεί να φύγει από την πόλη.

Στο σύνολο της χώρας, καταγράφηκαν σήμερα 23 νέες μολύνσεις, για το τελευταίο 24ωρο, ήτοι λιγότερες κατά 50% σε σύγκριση με μια ημέρα πριν.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν τεθεί σε καραντίνα στα σπίτια τους σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες όπου καταγράφηκαν κρούσματα, ιδίως στο Πεκίνο.

