Μπαρτσελόνα – Κούμαν: το διαζύγιο θα κοστίσει ακριβά στους Καταλανούς

Ποιος είναι ο επικρατέστερος να διαδεχθεί τον Ολλανδό, στον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα, σχεδόν μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, απέλυσε τον Ρόναλντ Κούμαν.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «El Pais», η απομάκρυνση αυτή θα κοστίσει στη Μπαρτσελόνα 12 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο δεν θα ήταν υποχρεωμένη να τα πληρώσει τη στιγμή της απόλυσης, αλλά στο τέλος της σεζόν.

Το συμβόλαιο του Ρόναλντ Κούμαν, ο οποίος έσπασε τη συμφωνία του με την ολλανδική ομοσπονδία, αφήνοντας την εθνική

Εκλεκτός για αν διαδεχθεί τον Ρόναλντ Κούμαν στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, είναι ο Τσάβι, που περιμένει να οριστικοποιήσει την αποχώρησή του από την Αλ Σαντ του Κατάρ.

Ήδη κοντά στην Μπαρτσελόνα τη σεζόν 2019-20, όταν ο Έρικ Αμπιντάλ, τότε τεχνικός γραμματέας, ταξίδεψε στη Ντόχα με τον Όσκαρ Γκράου, διευθύνοντα σύμβουλο του συλλόγου, για να προσπαθήσουν να αποσπάσουν την υπογραφή του, κάτι που δεν συνέβη.

Ο Σέρχι Μπαρχουάν, προπονητής της δεύτερης ομάδας της Μπαρτσελόνα, θα είναι πιθανότατα ο προσωρινός προπονητής στα παιχνίδια με Αλαβές, Ντιναμό Κιέβου και Θέλτα.

