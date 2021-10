Οικονομία

ΑΑΔΕ: “Ραβασάκια” για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

Επιστολές σε περίπου 75.000 ιδιοκτήτες οχημάτων για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2016, στέλνει ψηφιακά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Επιστολές σε 75.000 ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι “ξέχασαν” να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2016, στέλνει ψηφιακά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για ιδιοκτήτες, οι οποίοι, ενώ τα οχήματά τους είχαν προσυμπληρωθεί στη φορολογική δήλωση εκείνης της χρονιάς, δεν κατέβαλαν τα τέλη, ούτε ακολούθησαν την προβλεπόμενη διαδικασία για τη διαγραφή του οχήματος, σε περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν ήταν τότε στην κατοχή τους ή ήταν σε ακινησία.

Με την επιστολή, τους δίνεται η δυνατότητα, από την Παρασκευή το πρωί, μέσω του myCAR, να δηλώσουν, μέχρι τις 22 Νοεμβρίου, τον λόγο, για τον οποίο ενδεχομένως δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το 2016, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Αν δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα την παραπάνω δήλωση ή τα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύουν την έλλειψη υποχρέωσης καταβολής τελών κυκλοφορίας για το 2016, τότε πληρώνουν τα τέλη του 2016 δύο φορές, όπως προβλέπει ο νόμος.

Μετά τις 22 Νοεμβρίου, η υποβολή δήλωσης μη οφειλής τελών κυκλοφορίας και η κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών θα είναι εφικτή μόνο στη ΔΟΥ. Προσοχή, όμως ! Η εκπρόθεσμη κατάθεση στη ΔΟΥ δεν εξασφαλίζει ότι δεν θα βεβαιωθούν τα διπλάσια τέλη. Εφόσον από τα δικαιολογητικά προκύψει έλλειψη υποχρέωσης καταβολής τελών κυκλοφορίας, τα βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται.

