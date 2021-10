Πολιτική

Παραλήρημα Τσαβούσογλου: Ο Δένδιας κλαίγεται σα μικρό παιδί.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, δεν παρέλειψε να εκβιάσει την Ουάσιγκτον για τα F-16, απειλώντας με αγορά ρωσικών μαχητικών από την Άγκυρα.

Νέα προκλητική επίθεση, αυτή τη φορά κατά του Νίκου Δένδια, εξαπέλυσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε συνέντευξη του στο CNN Turk, ενώ δεν παρέλειψε να ασκήσει εκβιασμό και στις ΗΠΑ για τα F-16.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του skai, ερωτηθείς για τις σχέσεις με την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε προκλητικά, «στην Ανατολική Μεσόγειο δε θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν τα δικαιώματά μας. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συμπεριφέρεται σα μικρό παιδί, αν δεν κλαφτεί πέντε φορές την ημέρα και δεν παραπονεθεί για την Τουρκία, δεν μπορεί να σταματήσει. Αυτό δείχνει κόμπλεξ κατωτερότητας και φόβο».

Εντύπωση προκάλεσε και η εκβιαστική στάση του Τούρκου ΥΠΕΞ προς τις ΗΠΑ ενόσω βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον για προμήθεια F-16. «Εάν οι ΗΠΑ δε μας δώσουν τα F-35, τότε θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο για τα ρωσικά μαχητικά SU-57 ή SU-35», ανέφερε μεταξύ άλλων.

