Η Γαλλία κατέσχεσε βρετανικό αλιευτικό

Βαθαίνει η διαμάχη για τα αλιευτικά δικαιώματα στη μετά το Brexit εποχή.

Η Βρετανία καταδίκασε σήμερα τη «δυσανάλογη» κατάσχεση από τη Γαλλία ενός βρετανικού αλιευτικού σκάφους στα γαλλικά χωρικά ύδατα, ένα περιστατικό που σηματοδοτεί μια οξεία επιδείνωση σε μια διαμάχη για τα αλιευτικά δικαιώματα στη μετά το Brexit εποχή.

Η Υπουργός Αλιείας της Γαλλίας, Ανίκ Ζιραντέν, δήλωσε πως το αλιευτικό κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας, στο λιμάνι της Χάβρης κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς δεν του επετράπη να ψαρέψει στα γαλλικά χωρικά ύδατα. Σε ένα δεύτερο βρετανικό σκάφος επιδόθηκε προφορική σύσταση.

Το περιστατικό σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα της Γαλλίας να μην υποχωρήσει στη διαμάχη, αφότου ανακοίνωσε χθες πιθανές κυρώσεις σε βάρος της Βρετανίας, εφόσον δεν υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιπλέον τελωνειακούς ελέγχους σε βρετανικά προϊόντα και μια απειλή, όπως θεωρήθηκε, να μειώσει τις εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος στη Βρετανία ή την αύξηση των δασμών εάν οι συνομιλίες αποτύχουν. «Δεν είναι πόλεμος, είναι μια μάχη», επεσήμανε η Ζιραντέν, μιλώντας στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL.

Οι ενέργειες της Γαλλίας φαίνεται να αποτελούν προειδοποίηση, προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις στη Βρετανία ώστε να συμβιβαστεί στις συνομιλίες με την ΕΕ. Όμως, η βρετανική κυβέρνηση είπε πως η αντίδραση της Γαλλίας είναι «απογοητευτική και δυσανάλογη και όχι αυτό που θα περιμέναμε από έναν στενό σύμμαχο και εταίρο». «Γνωρίζουμε τις πληροφορίες περί δραστηριοτήτων επιβολής που αναπτύχθηκαν από τις γαλλικές Αρχές και ερευνούμε το ζήτημα επειγόντως», τονίζεται σε μια ανακοίνωση.

Το Παρίσι λέει πως η Βρετανία έχει αρνηθεί να χορηγήσει στους αλιείς του τον πλήρη αριθμό των αδειών προκειμένου τα γαλλικά αλιευτικά να δραστηριοποιούνται εντός των βρετανικών χωρικών υδάτων. «Επομένως, πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της ισχύος, καθώς αυτό φαίνεται πως είναι το μοναδικό πράγμα που η βρετανική κυβέρνηση κατανοεί», δήλωσε ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Κλεμάν Μπον, στο τηλεοπτικό δίκτυο CNews.

Από την πλευρά του, ο Μπάρι Ντις, επικεφαλής της Εθνικής Ομοσπονδίας Αλιευτικών Οργανώσεων της Βρετανίας δήλωσε πως η Γαλλία δείχνει αποφασισμένη να κλιμακώσει τη διαμάχη με τις άδειες. «Υποθέτω πρέπει να διερωτηθούμε γιατί. Επίκεινται προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και νομίζω ότι όλες οι ενδείξεις καταδεικνύουν ότι η ρητορική κλιμακώνεται ενόψει αυτών αναφορικά με το ζήτημα της αλιείας», είπε στο BBC.

Ο καπετάνιος του αλιευτικού που κατασχέθηκε, και βρίσκεται τώρα υπό τον έλεγχο των γαλλικών δικαστικών αρχών, θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις, ενώ και η ψαριά του κατασχέθηκε, έγινε γνωστό από το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Μια οργάνωση που εκπροσωπεί Βρετανούς αλιείς αναγνώρισε το κατασχεμένο πλοίο ως το Cornelis Gert Jan, επισημαίνοντας πως είχε δικαίωμα να ψαρεύει στα γαλλικά ύδατα και ενδεχομένως δεν ήταν στον κατάλογο των εγκεκριμένων πλοίων από λάθος.

