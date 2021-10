Καιρός

Καιρός: Ηλιοφάνεια και κατά τόπους βροχοπτώσεις την Παρασκευή

Σε ποια επίπεδα θα κυμανθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Ο καιρός την Παρασκευή θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα. Ειδικότερα, στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις, 6-7 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 4-6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα βόρεια τους 18, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά τους 23 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα παρουσιάσει λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θράκη. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα στο Θρακικό τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι κατά τόπους 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη και τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί τοπικός παγετός.

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο ο καιρός στα βόρεια θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στα νότια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τόπους στην Ήπειρο θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα νότια, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στα νότια και στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα δυτικά βορειοανατολικοί τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις, που το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές.Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. H θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοιααν αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Για το Σάββατο στα δυτικά και τα νότια προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες.Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί-νοτιοανατολικοί, 4 με 6 και στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-6 και στο βόρειο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά πελάγη θα επικρατήσουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

