Κορονοϊός - Ουγγαρία: Yποχρεωτικός o εμβολιασμός στην εργασία

Η ουγγρική κυβέρνηση άνοιξε σήμερα τον δρόμο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την ώρα που ο αριθμός των μολύνσεων από την Covid-19 ανέρχεται σε άνευ προηγουμένου επίπεδα από την άνοιξη.

«Οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να απαιτούν τον εμβολιασμό του προσωπικού τους», ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Γκέργκελι Γκούλιας, προσωπάρχης του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Όσοι δεν τηρήσουν τις οδηγίες «θα πρέπει να τεθούν σε άδεια άνευ αποδοχών και μπορεί να απολυθούν έπειτα από έναν χρόνο», ενώ η «κυβέρνηση ως εργοδότης» θα δώσει κι η ίδια το παράδειγμα, διευκρίνισε ο ίδιος, καλώντας τις τοπικές αρχές να κάνουν το ίδιο.

Επιπλέον, η χρήση της μάσκας θα γίνει «υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς από την 1η Νοεμβρίου».

Η Ουγγαρία ήρε την 21η Μαΐου τους περισσότερους από τους υγειονομικούς περιορισμούς, κρίνοντας επαρκές το επίπεδο εμβολιασμού σε αυτή τη χώρα των 9,8 εκατομμυρίων κατοίκων.

Εκείνη την εποχή, η Ουγγαρία κατείχε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στην προσφυγή της στο ρωσικό εμβόλιο Sputnik και το κινεζικό Sinopharm, πέραν των εμβολίων που είχε εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όμως, η εκστρατεία έμεινε στη συνέχεια στάσιμη, με το 60% του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί πλήρως, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σήμερα, η Ουγγαρία κατέγραψε 4.039 νέα κρούσματα και 45 θανάτους.

