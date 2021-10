Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: Ο ΟΦΗ στους “16”

Δύσκολη πρόκριση του ΟΦΗ στο Καναλάκι.

Το πέναλτι του Λουκ Καστάνιος στο 25΄ ήταν αρκετό για τον ΟΦΗ να περάσει νικηφόρα από την έδρα του Αχέροντα Καναλακίου με 1-0 και να προκριθεί στην φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η φάση που «σημάδεψε» τον αγώνα σημειώθηκε λίγο πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου, όταν ο Καμάου ανατράπηκε στην περιοχή από τον Παπανίκου και ο διαιτητής υπέδειξε την «εσχάτη των ποινών», παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των γηπεδούχων.

Ο 29χρονος Ολλανδός επιθετικό, Λουκ Καστάνιος, ήταν εύστοχος από την «άσπρη βούλα» και με το γκολ αυτό το συγκρότημα του Νίκου Νιόπλια πήρε το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στο δεύτερο μέρος οι Κρητικοί διαχειρίστηκαν σωστά το ματς και είχαν την ευκαιρία να «κλειδώσουν» τη νίκη τους στο 67' με το σουτ του Γρίβα να μην βρίσκει στόχο. Ο Αχέροντας απείλησε με ισοφάριση στο 80΄, όταν ο Βέρμπης δεν μπόρεσε να σκοράρει προ κενής εστίας!

Οι ενδεκάδες:

ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ (Β. Τζιάρρας): Bλάχος, Κωνσταντίνου, Θεοδωράκης, Καππίας, Παπανίκου (50’ Κυριάκης), Ζδράβος, Φράγκος, Πότσης (72’ Εμβραΐζογλου), Γεωργίου (72’ Κωσταμένας), Βέρμπης, Τσούτσης (50’ Βασιλειάδης).

ΟΦΗ (Ν. Νιόπλιας): Βάτερμαν, Μαρινάκης, Κοροβέσης, Γιαννούλης, Πασαλίδης, Γκαγιέχος (46’ Λυμπεράκης), Ναμπί (59’ Γρίβας), Σελίμοβιτς (46’ Μεγιάδο), Φαν Ντούινεν (59’ Νέιρα), Καμάου, Καστάνιος.

