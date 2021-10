Κοινωνία

Πρωτοφανή κακοποίηση ζώων στον Ασπρόπυργο: Στο εδώλιο οι υπεύθυνοι

Ακόμη μία δίκη για ακραία κακοποίηση ζώων των ιδιοκτητών μονάδας ιπποειδών στον Ασπρόπυργο. Σοκάρει η δικογραφία.

Για ακόμη μία φορά έρχονται αύριο στο ακροατήριο του Δ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου οι εικόνες φρίκης που αποκαλύφθηκαν στην αυτοψία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, πριν πέντε χρόνια, σε μονάδα εμπορίας ιπποειδών στον Ασπρόπυργο οι ιδιοκτήτες της οποίας είναι κατηγορούμενοι για κακοποίηση ζώων.

Η δίκη, που έχει αναβληθεί αρκετές φορές, αφορά συστηματική κακοποίηση των ζώων που εμπορεύονται οι κατηγορούμενοι, μέλη οικογένειας, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί και στο παρελθόν για την κατάσταση που επικρατεί στην μονάδα.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος των ιδιοκτητών της μονάδας βρίθει στοιχείων με δεκάδες φωτογραφίες που τράβηξε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ιπποειδών (Ippothesis), η οποία είχε παρασταθεί στην αυτοψία που είχε διατάξει η Εισαγγελέας για την προστασία των Ζώων. Το υλικό που περιέχεται στην δικογραφία είναι συγκλονιστικό καθώς απεικονίζονται άλογα σοβαρά υποσιτισμένα, άρρωστα, κάποια τυφλά, με σοβαρές πληγές, σε χώρο γεμάτο σκουπίδια, χωρίς τροφή και νερό και χωρίς την παραμικρή υποδομή για την προστασία τους, δεμένα με σχοινιά και αλυσίδες, ενώ ανάμεσα τους στον χώρο εμφανίζεται και ένα νεκρό καμένο άλογο. Επίσης είχε εντοπιστεί σε ένα κλουβί ένα θηλυκό γεράκι ανάμεσα σε νεκρά ζωάκια που πιθανότατα του έδιναν οι κατηγορούμενοι για τροφή.

Για την διάσωση των ζώων τότε, είχε στηθεί μία μεγάλη επιχείρηση με την βοήθεια του Αστυνομικού Τμήματος Ασπροπύργου και πολλών εθελοντών που διέθεσαν τεχνικό εξοπλισμό,φάρμακα, τροφές και χώρους για να φιλοξενηθούν τα άλογα. Το γεράκι είχε παραδοθεί στον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης 'Αγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ.

Η μονάδα εμπορίας ιπποειδών σύμφωνα με την δικογραφία, βρίσκεται στην περιοχή Ασπροπύργου - Ελευσίνας και φαίνεται συστηματικά να κακοποιεί τα ζώα, τα οποία εμπορεύεται, χωρίς να τηρεί κανένα υγειονομικό κανόνα και προϋποθέσεις ευζωίας των αλόγων ή άλλων ζώων που έχει στην κατοχή της με σκοπό το εμπόριο. Οι κατηγορούμενοι στο παρελθόν έχουν συλληφθεί και για φορτίο με υποσιτισμένα σε ημιθανή κατάσταση άλογα με προορισμό την Ιταλία.

Η υπόθεση απασχόλησε την Εισαγγελία μετά από καταγγελίες του Συλλόγου Ippothesis , μέλη του οποίου θα παρασταθούν στην δίκη όπως και μέλη της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας.

Οι φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν κάλεσμα για παράσταση στην εκδίκαση της υπόθεσης αν και σύμφωνα με στελέχη τους, επειδή δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί Μητρώα φιλοζωικών Σωματείων στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι πιθανό να μην τους δοθεί δικαίωμα παράστασης Πολιτικής Αγωγής εφόσον ξεκινήσει η δίκη.

